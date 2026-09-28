El trámite se realizará el 3 de octubre en el Aeroclub de Jáchal. También se hará el grabado de autopartes, obligatorio por ley provincial.

El 3 de octubre, el RUPVAA llevará un operativo de verificación vehicular al Aeroclub de Jáchal, entre las 8 y las 13 horas. La jornada incluirá el equipamiento necesario para realizar verificaciones y el grabado de autopartes, con el objetivo de acercar estos trámites a los vecinos del departamento. La iniciativa busca evitar traslados hasta la ciudad para cumplir con gestiones vinculadas a la seguridad de los automotores.

Las inscripciones se realizan a través del sitio www.verificacionsanjuan.com.ar. Según la información difundida, durante el operativo deberán hacer la verificación policial los automotores inscriptos desde el 1 de enero de 2001, las motos nacionales inscriptas desde el 1 de enero de 2004 y las motos importadas, cuya verificación es obligatoria para todas. También podrán realizar el trámite las máquinas industriales, agrícolas y las grúas de gran porte.

Grabado de autopartes Además de la verificación, se hará el grabado de autopartes, una medida preventiva orientada a desalentar el robo de vehículos y la reventa posterior de sus piezas. Esta práctica está contemplada por la Ley Provincial N.º 1707-C, que establece la obligatoriedad del grabado indeleble del número de dominio. El operativo se inscribe en una política de seguridad que, según la comunicación oficial, apunta a extender la atención estatal en los departamentos.

La realización de este tipo de jornadas en el interior provincial tiene como efecto directo la reducción de barreras logísticas para quienes deben regularizar documentación o cumplir con exigencias de identificación vehicular. En ese marco, el dispositivo también ordena la atención en un único punto y en una franja horaria acotada, lo que permite concentrar la demanda local en una misma fecha. La disponibilidad de turnos y la capacidad operativa del servicio quedan sujetas a la inscripción previa en la web informada por la organización.