El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada cálida, con cielo parcialmente nublado y viento fuerte en la madrugada.

San Juan tendrá este viernes 25 de septiembre una jornada de calor y viento, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 33°C.

Durante la madrugada, el organismo prevé cielo parcialmente nublado y viento del oeste, con ráfagas que podrían llegar a 69 kilómetros por hora. Ese escenario obliga a extremar precauciones en la circulación y a asegurar objetos expuestos al aire libre.

Por la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y el viento perderá intensidad, con una brisa del oeste. En esa franja del día no se anticipan cambios bruscos respecto del inicio de la jornada.

Cambio de dirección Hacia la tarde, el viento rotará al este y volverá a intensificarse, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. La temperatura se mantendrá en niveles elevados y sostendrá la máxima prevista de 33°C.

Para la noche, el pronóstico indica cielo algo nublado y una brisa del sur, con descenso térmico hasta los 24°C. Ese será el último cambio relevante de una jornada marcada por la amplitud térmica y la presencia del viento en distintos momentos del día.