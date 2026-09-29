El Poder Judicial de San Juan reprogramó la evaluación suspendida el 24 de septiembre por el viento Zonda. Los turnos afectados pasarán al 6 de octubre de 2026 .

El Poder Judicial de San Juan reprogramó para el martes 6 de octubre de 2026 la prueba de dactilografía del Concurso de Aspirantes para ingresar a la institución en la Primera Circunscripción Judicial. La medida alcanza a las personas inscriptas que debían rendir el jueves 24 de septiembre en el turno vespertino, entre las 14.15 y las 16.45, y cuya evaluación fue suspendida por el fenómeno climático de viento Zonda.

Según la comunicación oficial, los turnos afectados fueron trasladados a horarios específicos de esa nueva fecha. El cronograma establece que quienes tenían turno a las 14.15 pasarán a las 11.30; a las 14.45, a las 12; a las 15.15, a las 12.30; a las 15.45, a las 13; a las 16.15, a las 13.30; y a las 16.45, a las 14. La reasignación busca completar una instancia clave del proceso de ingreso, que había quedado interrumpida por las condiciones meteorológicas.

Alcance del concurso

La prueba de dactilografía forma parte del Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial de San Juan, un procedimiento que ordena el acceso a cargos en la Primera Circunscripción Judicial. La reprogramación evita que queden pendientes postulantes que ya estaban convocados y garantiza la continuidad del calendario de evaluación. En este tipo de procesos, la precisión horaria resulta central para la organización administrativa y para la igualdad de condiciones entre los inscriptos.

Consulta del cronograma

El Poder Judicial informó además que el listado completo de inscriptos para la prueba de dactilografía se encuentra publicado en su página web oficial, en el cronograma correspondiente al ingreso 2026. Esa publicación permite verificar los turnos y la nueva asignación horaria de cada aspirante. La información oficial permanece disponible en el sitio institucional mientras se completa la instancia reprogramada.

La información puede consultarse en jussanjuan.gov.ar/ingreso2026/dactilografia/, donde figura el listado completo para la prueba en la Primera Circunscripción Judicial.