La Dirección de Protección Civil informó que para la tarde del viernes 2 de octubre se prevé la ocurrencia de viento Zonda en el territorio provincial, bajo alerta amarilla. El aviso alcanza a toda la provincia y anticipa condiciones que pueden afectar la circulación, la visibilidad y la seguridad en áreas urbanas y rurales.

Características del fenómeno

Según el parte oficial, el área será afectada por vientos de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 60 km/h. El organismo advirtió que el fenómeno puede provocar una reducción significativa de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles de humedad relativa muy bajos. Ese escenario obliga a extremar precauciones en la conducción y en la exposición a elementos sueltos o inestables.

Recomendaciones preventivas

Protección Civil pidió prestar atención al entorno ante la posible caída de cables, ramas u objetos sueltos. También recomendó cerrar y asegurar puertas y ventanas, no detenerse debajo de árboles ni de estructuras como carteles, marquesinas o toldos, y mantener las luces bajas encendidas al circular, con distancia prudente entre vehículos y velocidad mínima. Además, indicó tener linternas cargadas ante eventuales cortes o emergencias.

Riesgo de incendios

El organismo recordó que el riesgo de incendios forestales por quema de pastizales y basura es alto durante episodios de Zonda. En ese marco, aconsejó no arrojar colillas de cigarrillos en zonas con vegetación, no abandonar residuos en campos y evitar fogatas o cualquier otro fuego cerca de áreas agrícolas. También señaló que los incendios se magnifican con el Zonda porque la temperatura ambiente favorece su persistencia y dificulta su control.

Medidas en zonas rurales

Para quienes viven en el campo, la repartición sugirió despejar los alrededores de la vivienda con callejones amplios de más de 5 metros, de modo de dejar solo tierra y reducir el riesgo de propagación. Ante la detección de humo, pidió llamar a Bomberos y contar con un plan de contingencia que contemple aviso y evacuación como medidas iniciales. Además, recordó que quemar hojas o basura está prohibido por ley y que toda persona o grupo que sea visto provocando fuego en zonas de alta inflamabilidad debe ser denunciado al 911.

Los números habilitados ante cualquier emergencia son el 911 y el 103 de Protección Civil.