Eliana Ruarte, en tratamiento de quimioterapia, depende del colectivo para trasladarse. El miércoles no pudo retirar su medicación por la interrupción del servicio.

El paro de colectivos que afectó este miércoles buena parte del transporte público en San Juan impidió que Eliana Ruarte, paciente oncológica, retirara la medicación correspondiente a su tratamiento. La mujer explicó que depende exclusivamente del colectivo para trasladarse entre hospitales y completar sus controles.

Ruarte había recibido el aviso de que su medicación ya estaba disponible para ser retirada, pero al momento de salir se encontró con la suspensión del servicio. Según relató, ese era el único medio de transporte que utiliza para moverse, por lo que la medida le cerró la posibilidad de cumplir con el trámite en tiempo y forma.

La situación se volvió más sensible porque, de acuerdo con su testimonio, el Banco de Drogas no atiende al público los jueves. En ese contexto, el miércoles aparecía como la única jornada de la semana para retirar los medicamentos y sostener el cronograma del tratamiento oncológico. La demora, aclaró, no implica un riesgo inmediato, pero sí altera una secuencia médica que requiere previsibilidad.

Impacto en pacientes En declaraciones reproducidas por el material original, Ruarte sostuvo: