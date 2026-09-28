El viento Zonda que afectó a San Juan la semana pasada dejó unas 30 viviendas quemadas y provocó daños materiales en decenas de familias. El director de Protección Civil, Diego Morales, comisario general y ex subjefe de la Policía, sostuvo que se trató de uno de los episodios con mayores pérdidas que recuerda en la provincia. El funcionario enmarcó la emergencia en un contexto de 20 años de sequía y de preparación ante posibles crecidas por el deshielo y el fenómeno de El Niño.

Alcance de los daños

Morales precisó que, además de las viviendas afectadas, se perdieron animales y vehículos, entre ellos camionetas de alta gama y unidades nuevas. También indicó que algunas familias sufrieron pérdidas totales, mientras que otras registraron daños parciales en sus casas. En su descripción de la emergencia, señaló además que hubo personas con quemaduras. La magnitud del evento obligó a desplegar recursos de respuesta en distintos puntos de la provincia.

Focos simultáneos

Según el funcionario, los incendios superaron los 60 frentes de fuego al mismo tiempo, lo que complicó el patrullaje preventivo. En Caucete se registraron 12 focos, y hubo intervenciones desde Valle Fértil hasta Angaco. Morales explicó que la estrategia inicial se concentró en recorrer zonas donde suelen iniciarse incendios, pero la extensión territorial volvió insuficiente esa tarea. “Es vasta la zona, no damos abasto con el patrullaje”, afirmó, al describir que la prioridad pasó a contener los fuegos ya declarados.

Pedido de coordinación

Frente a ese escenario, el titular de Protección Civil planteó la necesidad de modificar el esquema de trabajo entre la Provincia y los municipios. Dijo que no existe un protocolo de actuación específico para este tipo de episodios y que debe elaborarse un “comando unificado” para anticiparse a los días de viento Zonda. En ese sentido, sostuvo que la respuesta no puede depender solo de la reacción ante cada foco, sino de una organización previa que permita intervenir con mayor previsión.

Medidas en curso

Mientras las familias afectadas reconstruyen sus viviendas, la Provincia coordina centros de evacuados y el envío de combustible y generadores eléctricos a los departamentos más alejados. Morales también pidió a los vecinos denunciar a quienes prendan fuego en jornadas de viento Zonda. La etapa siguiente estará marcada por el monitoreo de posibles crecidas asociadas al deshielo en la cordillera, un factor que Protección Civil ya incorporó a su planificación operativa.