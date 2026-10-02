La actividad será el lunes, de 9 a 12.30, con escuelas invitadas y acceso abierto al público. Habrá pista, charlas, actividades recreativas y exhibición de equipamiento.

La Policía de San Juan realizará el próximo lunes una jornada de educación vial en la Plaza del Bicentenario, en coordinación con la Municipalidad de la Capital. La actividad se desarrollará de 9 a 12.30 y estará orientada especialmente a niños y estudiantes, aunque será abierta a todo público. La iniciativa se enmarca en el Día Nacional del Camino y la Educación Vial, una fecha que también remite al Día del Trabajador Vial.

El anuncio fue realizado por el crio. gral. Ricardo Díaz, del D7, quien señaló que la propuesta busca “visualizar y concientizar” sobre el respeto de las normas de tránsito. Según explicó, la actividad apunta a reforzar la idea de que todos los usuarios de la vía pública tienen responsabilidades, desde el peatón hasta quien conduce un vehículo. La jornada se presentará, además, como un espacio para evacuar dudas sobre conducción y seguridad vial.

Propuesta educativa

La organización prevé la participación de efectivos policiales y del área de Monitores Urbanos de la Municipalidad de la Capital. Entre las actividades anunciadas figura una pista de educación vial, donde los chicos podrán aprender de manera práctica sobre circulación y normas de tránsito. También se realizarán charlas de concientización, actividades recreativas y una exhibición del equipamiento que utiliza la fuerza policial.

La convocatoria incluye a algunas escuelas del departamento Capital, que fueron invitadas especialmente para participar de la jornada. De todos modos, la propuesta no estará limitada al ámbito escolar y cualquier persona podrá acercarse durante la mañana del lunes. La presencia de personal especializado permitirá responder consultas vinculadas con la circulación y la seguridad vial.

Marco de la fecha

De acuerdo con lo señalado por Ricardo Díaz, los antecedentes de la conmemoración se remontan a 1925, cuando comenzó a abordarse la problemática de los caminos en el país y en el plano internacional, a partir de un Congreso Panamericano de Carreteras. Más tarde, en 1932, se creó la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que tuvo un rol central en el desarrollo de la infraestructura vial argentina. Por ese motivo, el 5 de octubre también se recuerda el Día del Trabajador Vial.

Desde la fuerza policial indicaron que la jornada busca recuperar el sentido de esa fecha y trasladarlo a una actividad concreta de prevención. La propuesta combina formación, interacción con los agentes y exhibición de recursos operativos, con el objetivo de instalar hábitos de cuidado en la circulación cotidiana. El encuentro se realizará en la Plaza del Bicentenario y se extenderá durante toda la franja anunciada.