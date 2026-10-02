La empresa informó medidas preventivas ante ráfagas intensas en San Juan . También pidió cuidar el agua almacenada en los tanques domiciliarios.

Ante el pronóstico de fuertes vientos en toda la provincia, Obras Sanitarias emitió un comunicado oficial en el que informó el refuerzo de sus equipos de mantenimiento, áreas de servicio y del Centro de Atención al Usuario. La medida busca mitigar contingencias y sostener la continuidad del suministro ante eventuales afectaciones climáticas.

Según el informe N° 246/2026 difundido por la entidad, las ráfagas intensas pueden provocar interrupciones en la energía eléctrica u obstrucciones en las tomas de agua cruda. Ambas situaciones impactan de manera directa en el funcionamiento de los sistemas de agua potable, por lo que la empresa dispuso una cobertura operativa reforzada.

Cuidado del recurso

En ese marco, Obras Sanitarias solicitó a la población extremar el cuidado del agua almacenada en los tanques domiciliarios. El pedido alcanza a priorizar su uso exclusivamente para necesidades básicas, como bebida, higiene personal y alimentación. La recomendación apunta a preservar la reserva frente a posibles inconvenientes en la prestación.

Canales de atención

La empresa indicó que, ante cualquier inconveniente o consulta, los usuarios pueden comunicarse por WhatsApp al 264 506 4444 o a la línea telefónica 0800-222-6773. Esos canales quedan como vía de respuesta mientras persista el escenario de alerta meteorológica en San Juan.