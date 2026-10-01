Ante la alerta meteorológica prevista para este viernes 2 de octubre, Naturgy recuerda a los usuarios la importancia de tomar medidas preventivas y extremar los cuidados para evitar situaciones de riesgo vinculadas al servicio eléctrico.
Frente a la posibilidad de fuertes ráfagas de viento, se recomienda:
* Cerrar puertas y ventanas.
* Evitar salir si no es necesario.
* Desconectar los artefactos eléctricos que no se utilicen.
* No manipular cables caídos ni acercarse a postes o transformadores afectados.
* No encender fuego en espacios abiertos
Ante cualquier inconveniente o interrupción del suministro, los usuarios pueden realizar sus reclamos técnicos a través de la Oficina Virtual de Naturgy o comunicarse durante las 24 horas al 0800 666 3637.