La empresa recordó una serie de recomendaciones para prevenir accidentes y evitar riesgos vinculados al servicio eléctrico. También informó los canales disponibles para realizar reclamos ante inconvenientes o cortes de suministro.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

Ante la alerta meteorológica prevista para este viernes 2 de octubre, Naturgy recuerda a los usuarios la importancia de tomar medidas preventivas y extremar los cuidados para evitar situaciones de riesgo vinculadas al servicio eléctrico.





Frente a la posibilidad de fuertes ráfagas de viento, se recomienda:





* Cerrar puertas y ventanas.

* Evitar salir si no es necesario.

* Desconectar los artefactos eléctricos que no se utilicen.

* No manipular cables caídos ni acercarse a postes o transformadores afectados.

* No encender fuego en espacios abiertos





Ante cualquier inconveniente o interrupción del suministro, los usuarios pueden realizar sus reclamos técnicos a través de la Oficina Virtual de Naturgy o comunicarse durante las 24 horas al 0800 666 3637.