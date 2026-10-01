Departamentos de la provincia realizan tareas de limpieza y cavado para reducir riesgos de anegamientos. En Rivadavia, el municipio ya activó un operativo preventivo.

Municipios de distintos departamentos de San Juan avanzan con tareas de limpieza y cavado de acequias, cunetas y desagües para prevenir inundaciones y crecientes. Los operativos buscan anticiparse a las contingencias climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, que incrementa la probabilidad de lluvias más intensas en la región.

En Rivadavia, el municipio puso en marcha un operativo de prevención que incluye la limpieza de canales y desagües pluviales. El secretario de Servicios del departamento, Daniel Gatica, explicó que las tareas apuntan a evitar anegamientos cuando se registren lluvias. La intervención se concentra en despejar los conductos para facilitar el escurrimiento del agua.

Del operativo también participó Carlos Gómez, empleado municipal, quien detalló el trabajo diario de cavado y limpieza en las acequias del departamento. Según lo informado, el objetivo es que el agua de lluvia circule sin obstáculos y no se acumule en calles ni viviendas. La medida se inscribe en una estrategia preventiva que otros municipios de la provincia también están ejecutando.

Los vecinos que detecten acequias o desagües tapados en su barrio pueden avisar al municipio de su departamento para que el sector se incorpore a los próximos operativos de limpieza. El mantenimiento de estos canales resulta clave para reducir el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias, en un contexto en el que las autoridades locales ya trabajan sobre los puntos de mayor vulnerabilidad.