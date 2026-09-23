La medida tiene carácter preventivo y alcanza a todos los turnos de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial durante la jornada de este jueves 24 de septiembre.

Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de la Dirección de Protección Civil de la provincia, el Ministerio de Educación informa que este jueves 24 de septiembre se suspende la actividad escolar en todo el territorio provincial.

La suspensión alcanza a todos los turnos, en todos los niveles y modalidades.

Asimismo, la suspensión comprende los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra que estaban previstos para la jornada, los cuales quedarán anulados (los directores deberán generarlos nuevamente).

La medida es de carácter preventivo. Además, el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia, establecido por la Resolución Nro 12277-ME-2024.

La suspensión también alcanza a la entrega de computadoras a los estudiantes de Caucete y Pocito prevista para este jueves, en el marco del Plan “Maestro de América, Cultivando el Futuro”; la misma será reprogramada e informada oportunamente a través de los equipos directivos de las escuelas involucradas.

Se continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y, en caso de registrarse novedades, se informará por este medio.