La medida de fuerza comenzó este miércoles y se extenderá hasta el viernes 2 de octubre. Los profesionales reclaman una recomposición de los honorarios y cuestionan el valor de la cápita propuesta por PAMI.

Sandra Brizuela, delegada en San Juan de la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), confirmó que los médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios para PAMI se encuentran realizando un paro nacional de 72 horas, medida a la que se adhirieron los profesionales sanjuaninos.

La medida comenzó este miércoles y se extenderá hasta el viernes 2 de octubre, en reclamo de una recomposición de los honorarios que perciben por la atención de jubilados y pensionados.

El conflicto está centrado principalmente en el esquema de pagos y en el valor de la denominada cápita, es decir, el monto mensual que se asigna por cada paciente y que constituye una parte del financiamiento de las prestaciones que brindan los profesionales.

Desde APPAMIA señalaron que el reclamo se profundizó durante las últimas semanas, luego de varias reuniones en las que se buscó modificar el esquema de pagos. Sin embargo, según sostienen desde la asociación, las propuestas analizadas no lograron compensar la pérdida de ingresos que vienen denunciando los profesionales.

El principal punto de desacuerdo surgió a partir de la última propuesta de PAMI. De acuerdo con APPAMIA, la oferta contemplaba una cápita de $3.000 por paciente y por mes, monto que la entidad considera insuficiente para sostener las prestaciones.

Ante la falta de acuerdo, la asociación resolvió dar por finalizadas las negociaciones y avanzar con la medida de fuerza.

En San Juan, Brizuela confirmó la adhesión al paro y explicó que el reclamo apunta a mejorar las condiciones económicas de los profesionales que tienen a su cargo la atención de miles de jubilados y pensionados afiliados a PAMI.