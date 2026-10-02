La actividad será este sábado en el Polideportivo del barrio Parque Rivadavia Norte. Es la segunda edición y reunirá propuestas gastronómicas y artesanales.

La Cooperativa Escuela Ciudad del Sol realizará este sábado la segunda edición de la Feria de la Ciudad, una convocatoria especial por el Día de la Madre que reunirá a más de 40 emprendedores en Rivadavia Norte.

La actividad se desarrollará entre las 18 y las 22 en el predio del Polideportivo del barrio Parque Rivadavia Norte. Según explicaron Andrea Luna y Eugenia, integrantes de la institución, la propuesta busca articular un espacio de comercialización con participación comunitaria y visibilidad para los emprendimientos locales.

Oferta y participación

La feria incluirá alimentos y cosas dulces, artículos de decoración, velas artesanales, jabones, marroquinería y tejidos, entre otras alternativas. Desde la organización destacaron además la presencia de familiares de los alumnos de la escuela, como padres y abuelos, cuyos emprendimientos también formarán parte de la actividad. La convocatoria, según indicaron, apunta a reunir distintas generaciones en un mismo espacio.

Antecedentes y financiamiento

Se trata de la segunda edición de la feria. La primera se realizó en 2024 y, de acuerdo con la institución, la respuesta obtenida motivó una nueva organización con una convocatoria más amplia. Andrea Luna y Eugenia señalaron que el rendimiento económico de la feria permitirá sostener el proyecto pedagógico y cooperativo de la escuela, por lo que la actividad también tiene un impacto directo en los recursos de la institución.

Convocatoria cerrada

La inscripción para quienes querían contar con un stand ya finalizó. Desde la organización explicaron que el cupo debió cerrarse por cuestiones de organización y seguros. La invitación, en cambio, permanece abierta para el público en general, que podrá acercarse este sábado desde las 18 al polideportivo del barrio.