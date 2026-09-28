Este 28 de septiembre no habrá atención en los principales locales de San Juan . La pausa responde a la ley provincial que fija el descanso del sector.

Este 28 de septiembre no habrá actividad en comercios, supermercados, hipermercados, paseos de compras y grandes superficies de San Juan. La interrupción de la atención al público responde al Día del Empleado de Comercio, que en la provincia se cumple el cuarto lunes de septiembre.

La fecha nacional de la conmemoración es el 26 de septiembre, pero en San Juan rige una disposición propia que traslada el descanso al cuarto lunes del mes. Ese esquema está establecido por la Ley Provincial Nº 2624-P, que fija esa jornada como día no laborable para quienes se desempeñan en el sector mercantil.

Marco legal

La norma provincial determina que el descanso se aplique en una fecha distinta de la conmemoración nacional. Este año, el cuarto lunes de septiembre coincide con el 28 de septiembre, por lo que esa será la jornada de cierre para los principales establecimientos comerciales. La medida alcanza a los trabajadores del sector y ordena la suspensión de la atención al público durante todo el día.

Alcance operativo

La modalidad implica que la actividad comercial retomará su funcionamiento habitual una vez finalizada la jornada establecida por la ley. Para consumidores y empleadores, el dato relevante es que la interrupción alcanza a los formatos de mayor volumen de ventas en la provincia, incluidos supermercados, hipermercados y grandes superficies. La ubicación del descanso inmediatamente después del domingo 27 de septiembre configura, además, un fin de semana extendido para el personal mercantil.

En consecuencia, la referencia operativa para el sector será la reapertura el día siguiente, con la vuelta a la atención normal tras el feriado interno dispuesto por la normativa provincial. La fecha queda así fijada por el calendario legal vigente en San Juan.