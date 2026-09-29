Más de 600 estudiantes de Calingasta participaron de jornadas educativas sobre energía, innovación y eficiencia energética, con propuestas interactivas y talleres impulsados por YPF Luz, Fundación YPF y el Proyecto Los Azules.





Las actividades, realizadas los días 22 y 23 de septiembre, convocaron a 608 estudiantes de establecimientos educativos de Barreal y Villa Calingasta. Participaron alumnos del Colegio Secundario Barreal, Colegio Secundario Jesús de la Buena Esperanza, Instituto de Formación Docente San Buenaventura y Escuela Técnica General Manuel Savio. Durante ambas jornadas, 547 entre estudiantes y profesores participaron del Aula Móvil de Energía Argentina de Fundación YPF, una propuesta que combina realidad aumentada, contenidos interactivos y trivias para promover el aprendizaje sobre las distintas fuentes de energía del país y su importancia para el desarrollo.





La iniciativa se complementó con un Taller de Energía, del que participaron 61 estudiantes. Durante tres horas, los alumnos trabajaron sobre diferentes fuentes de generación y conceptos vinculados con eficiencia energética mediante una dinámica teórico-práctica especialmente orientada a jóvenes que transitan el último año de escuelas técnicas secundarias. “Creemos que acercar nuevas experiencias educativas es una manera concreta de contribuir al desarrollo de los jóvenes de Calingasta.





A través de esta iniciativa buscan que los estudiantes incorporen nuevos conocimientos, exploren el mundo de la energía y la tecnología, y cuenten con más herramientas para proyectar su futuro”, señaló Martin Mandarano, CEO de YPF Luz.





“Generar estos espacios por segundo año consecutivo junto a YPF Luz y Fundación YPF nos permite acercar conocimiento y nuevas experiencias educativas a los jóvenes de Calingasta. Para Los Azules, acompañar la formación es parte de una relación que construimos de manera permanente con las comunidades del departamento. Queremos que los estudiantes puedan acceder a herramientas que amplíen sus conocimientos y les permitan comprender los desafíos energéticos y tecnológicos que acompañan el desarrollo productivo”, señaló Mario Hernández, Gerente de Sustentabilidad de Los Azules. Documento: YPF-Público Documento: YPF-Público La iniciativa da continuidad al trabajo conjunto que las organizaciones vienen desarrollando en Calingasta para fortalecer el vínculo con la comunidad educativa y promover el acceso a contenidos vinculados con energía, innovación y desarrollo. Este enfoque también formó parte de las actividades realizadas previamente en el departamento junto a Fundación YPF.











Acerca de YPF Luz





YPF Luz (YPF Energía Eléctrica S.A.) es una compañía argentina líder en generación de energía eléctrica que opera desde 2013. Hoy tiene una capacidad instalada total de 3,8 GW y abastece el 10% de la demanda eléctrica del país a partir de 17 activos, entre parques renovables y centrales térmicas, distribuidos en 8 provincias.





Actualmente, está construyendo un proyecto de almacenamiento de baterías de 90 MW en Central Dock Sud. Acerca de McEwen Copper McEwen Copper Inc. es una empresa privada con sede en Canadá que posee el 100% de participación en el proyecto cuprífero Los Azules, ubicado en San Juan, Argentina, y en el proyecto de cobre y oro Elder Creek, en Nevada, Estados Unidos.





Según datos de S&P Global (2024), una vez en producción, Los Azules se ubicaría en el puesto 26 a nivel mundial en términos de producción anual de cobre, situándose dentro del 6% superior de los 423 productores de cobre a nivel global. Además, el proyecto ocupa el décimo lugar mundial en Recursos Minerales totales entre todos los depósitos de pórfido de cobre sin desarrollar, según información de la compañía.





Los Azules está siendo diseñado para convertirse en un modelo para la industria, orientado hacia un futuro más sostenible y de bajas emisiones de carbono, y para mejorar la percepción pública de la minería al diferenciarse fundamentalmente de las minas de cobre convencionales: reduciendo sustancialmente el consumo de agua y las emisiones de carbono, y operando con electricidad 100% renovable una vez que entre en producción.





Acerca de Fundación YPF





Fundación YPF impulsa la educación y el desarrollo de las comunidades donde YPF genera la energía del país. Sus principales ejes de acción son: formación técnica y profesional, divulgación de la energía y desarrollo sostenible. Cuenta con un programa de becas para carreras de grado vinculadas a la energía, cursos de formación técnica y digital además de iniciativas que vinculan la industria energética con la educación. A su vez, busca concientizar sobre la importancia de la energía para la vida cotidiana y el desarrollo del país con actividades para toda la comunidad y el sistema educativo.

En el marco del trabajo conjunto entre YPF Luz, Fundación YPF y el Proyecto Los Azules, se desarrollaron nuevas jornadas educativas en el departamento de Calingasta, orientadas a acercar a estudiantes y docentes conocimientos sobre las distintas fuentes de energía, eficiencia energética e innovación a través de experiencias interactivas.