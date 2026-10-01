Sandra dijo en Radio Mil20 que iniciará acciones legales contra “Niño Marta”. Sostuvo que los cruces vienen de hace tiempo y que hubo insultos y provocaciones.

La mujer identificada como Sandra anunció que presentará una denuncia contra el influencer sanjuanino conocido como “Niño Marta”, tras la difusión de un video grabado en el ingreso de un supermercado de Capital. La grabación mostró un enfrentamiento entre ambos y volvió a poner el caso en circulación en redes sociales. Según su relato, el episodio ocurrió el 21 de septiembre, cuando se encontraba trabajando en un supermercado.

En una entrevista con Radio Mil20, Sandra expuso su versión de lo sucedido y afirmó que el joven habría comenzado a insultarla cuando salió del comercio. Dijo que los agravios estuvieron vinculados con su condición económica y con el lugar donde vive. También sostuvo que, en medio del nerviosismo, salió hacia la calle y allí se produjo el episodio que quedó registrado en video.

La mujer relató además que tomó el celular del influencer y lo arrojó al piso. Luego, según su versión, continuaron los insultos y las provocaciones en la vía pública. Sandra agregó que siguió al joven por algunas cuadras y que en ese trayecto habría persistido el intercambio, con gestos obscenos y nuevas descalificaciones. Esos dichos forman parte de su testimonio y no constituyen una verificación independiente de los hechos.

Antecedentes del conflicto

La entrevistada aseguró que el episodio no fue aislado y que los cruces con “Niño Marta” comenzaron tiempo atrás, principalmente a través de redes sociales. Según explicó, el influencer habría intervenido en publicaciones y transmisiones que ella realizaba, con comentarios referidos a su situación económica y a las condiciones de su vivienda. En la misma entrevista, expresó: “Yo vivo como puedo”.

Situación personal y próxima denuncia

Sandra dijo que trabaja para sostenerse, que alquila un monoambiente y que destina una parte importante de sus ingresos al pago del alquiler. También señaló que está inscripta desde hace años en el Instituto Provincial de la Vivienda y que todavía no accedió a una vivienda propia. Además, cuestionó un mensaje de disculpas que, según afirmó, el influencer habría publicado después de la viralización del video, y sostuvo: “Yo no le creo nada”.

La mujer confirmó que se reuniría con una abogada para analizar el caso y avanzar con una denuncia. “Lo voy a denunciar porque ya me cansó. No es de ahora”, afirmó en Radio Mil20. El video sigue circulando en redes sociales y el caso queda ahora sujeto a la eventual presentación judicial que, según su testimonio, evaluará en las próximas horas.