Esta intervención busca reducir de manera significativa el impacto de las crecientes que descienden por el sector, brindando mayor protección a la comunidad.

Después de la gestiones realizadas por la municipalidad con la Dirección de Hidráulica, esta repartición envió personal y equipo técnico, que se reunió con el equipo técnico municipal y algunos vecinos en la calle Pedro Giménez para comenzar con los trabajos de construcción de una defensa de aproximadamente 2 km, en el costado noroeste de la central hidroeléctrica La olla.





Esto ayudará a paliar o disminuir muchísimo el la bajada de creciente de ese sector.

Esta intervención busca reducir de manera significativa el impacto de las crecientes que descienden por el sector, brindando mayor protección a la comunidad.





Desde la gestión municipal se destacó que se continúa trabajando de manera articulada para concretar obras necesarias que fortalezcan la seguridad y el desarrollo de Ullum.