El EPRE coordina con organismos provinciales y distribuidoras un plan ante posibles lluvias por El Niño. La prioridad será proteger infraestructura crítica y atender hospitales y usuarios electrodependientes.

Ante la posibilidad de que El Niño genere lluvias importantes en San Juan, el EPRE y otros organismos provinciales avanzan en un protocolo para responder a contingencias que puedan afectar el servicio eléctrico. El esquema busca anticipar daños en la infraestructura y ordenar la respuesta operativa si se producen cortes o emergencias climáticas.

Coordinación interinstitucional El presidente interino del EPRE, Raúl López, explicó en diálogo con Radio Mil20 que ya se trabaja en la elaboración del documento. Según detalló, en la reunión participaron representantes del Departamento de Hidráulica, Policía, Protección Civil, EPSE, Naturgy y el propio ente regulador, entre otros sectores vinculados a infraestructura y servicios. López señaló que el protocolo incluirá un plan de acción, los elementos necesarios y las vías de comunicación que deberán estar disponibles ante una eventual contingencia.

Relevamiento de zonas críticas Uno de los ejes del trabajo es identificar de antemano las áreas que podrían verse afectadas por lluvias, bajadas de agua o acumulación de hielo. López indicó que el relevamiento se concentra especialmente en instalaciones de alta y extra alta tensión, así como en sectores cercanos a márgenes de ríos o trazas donde las líneas eléctricas atraviesan zonas expuestas a crecidas. El objetivo es revisar protecciones y contenciones hidráulicas para reducir el riesgo de daños, entre ellos la caída de torres de alta tensión.

Recursos para la respuesta El protocolo también prevé que las distribuidoras dispongan de equipamiento para actuar con rapidez ante cortes. Entre los recursos mencionados figuran hidroelevadores, torres de iluminación para tareas nocturnas y grupos electrógenos de respaldo. López sostuvo que el diagnóstico permitirá definir en qué zonas será necesario contar con generadores u otros elementos. La planificación incluye además garantizar el suministro en hospitales y en otros puntos considerados prioritarios si se interrumpe el servicio.

Usuarios electrodependientes Otro capítulo de la coordinación está centrado en las personas electrodependientes, que ya cuentan con un protocolo específico y están identificadas para recibir asistencia ante una interrupción del suministro. López indicó que esos usuarios disponen de sistemas UPS (fuentes de alimentación ininterrumpida, por sus siglas en inglés), que permiten sostener la provisión de energía durante un tiempo determinado. “Están identificados para poder darles auxilio inmediato”, afirmó.

Próximos pasos De acuerdo con lo informado por Raúl López, Naturgy trabaja en el armado del documento, que luego deberá ser evaluado por los organismos involucrados. La intención es realizar una nueva reunión durante la próxima semana para avanzar en los detalles y ajustar el plan de acción. El esquema busca quedar operativo antes de que eventuales contingencias climáticas comprometan la infraestructura eléctrica provincial.