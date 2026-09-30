Bajo el lema “El Futuro se Escribe en Comunidad”, este viernes 2 y sábado 3 de octubre con entrada libre y gratuita, el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora reunirá literatura, pensamiento, educación, innovación, tecnología, producción y música, con destacados escritores y referentes nacionales, propuestas para jóvenes y emprendedores y una gran programación artística.





La Municipalidad de Rawson se prepara para vivir la 17° Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro, que durante el viernes 2 y sábado 3 de octubre, con entrada libre y gratuita, convertirá al Complejo Cultural y Deportivo La Superiora en un gran punto de encuentro para la cultura, el conocimiento, la educación, la producción y la comunidad.





Bajo el lema “El Futuro se Escribe en Comunidad”, la edición 2026 desplegará una amplia programación con presentaciones de libros, charlas, debates, talleres, propuestas educativas, tecnología, emprendedurismo, exposiciones y espectáculos, distribuidos en diferentes espacios.





Sentir Nacional: escritores, pensamiento y grandes debates





Uno de los puntos centrales será el Espacio Literario Sentir Nacional, ubicado en el primer piso del Complejo Cultural, que reunirá a destacados escritores, intelectuales y referentes.





El viernes 2, entre las principales propuestas se destaca la presentación “Leer a León XIV – Magnifica Humanitas”, de Santiago Liaudat, a las 11:30; y la presentación de “Rec & Roll”, de Mario Breu, a las 17.





La jornada continuará a las 18 con Nahuel Sosa y Pablo Bercovich, quienes presentarán “Planificación o dependencia. El desarrollo nacional, de la calle al palacio”; mientras que a las 19:30 será el turno de Matías Kulfas con “Producir en la globalización”.





El sábado 3, la programación tendrá entre sus protagonistas a Felicitas Bonavitta, quien presentará “La Casta” a las 11; Mariano Ciafardini y Marcelo Rodríguez, desde las 15, con las obras “La continuidad de la historia. Explicación marxista del fenómeno de la República Popular China” y “Diálogo Este-Oeste. China y el Sur Global de China News Service”.





A las 15:40, Marcelo Rodríguez y Alexia Masholder presentarán la edición especial de “Cuadernos Marxistas” por el centenario del nacimiento de Fidel Castro Ruz. A las 18 llegará Julio Conte Grand con “Reflexiones en el nuevo mundo” y, desde las 20, el Grupo Reloj de Arena protagonizará un Slam Poético.





Futura: educación, cultura y nuevas tecnologías





El Espacio Futura, ubicado en el estadio del Complejo Deportivo, combinará educación, cultura, tecnología y expresiones artísticas.





El viernes comenzará con el concurso “Desafío del Conocimiento” y continuará por la tarde con diferentes propuestas de la Red Cultura en Movimiento, incluyendo guitarra, danza contemporánea, expresión corporal y ritmos urbanos.





El sábado tendrá una programación especialmente amplia. Entre las actividades se encuentran el Encuentro Provincial de Guitarras; la charla“Cultura Popular y Revolucionaria. La figura de Mercedes Sosa”, de Alexia Massholder, acompañada por una presentación musical de Fundación Mercedes Sosa; talleres de folklore, teatro, guitarra y el concierto de piano “Mis primeros pasos”.





La tecnología también tendrá protagonismo con el Campeonato Free Fire “Los Pibes al corte”, desde las 16, mientras que a las 19 Juan Marcos Tripolone brindará la charla “¿Quién está leyendo? Inteligencia Artificial, lectura y sedentarismo cognitivo”, destinada a docentes y público en general.





Además, Futura contará con stands de facultades de la Universidad Nacional de San Juan, Rawson Nexo Minero, la Dirección de Empleo Municipal – Red de Oficios, la Universidad Católica de Cuyo y su editorial.





Forum: emprendedores, producción e innovación





El Espacio Forum ofrecerá durante ambas jornadas herramientas y debates relacionados con el emprendedurismo, la producción, la economía y las nuevas tecnologías.





El viernes habrá propuestas sobre storytelling, fotografía de producto, marketing para emprendedores, producción de espectáculos, registro de marcas y turismo, además del conversatorio “¿Cómo se inicia un empresario?”.





El sábado será el turno del e-commerce, agro, geopolítica económica, finanzas, inteligencia artificial y desarrollo de videojuegos, para cerrar con un Espacio Abierto de debate sobre temas de actualidad.





Además, en planta baja participarán con su stand institucional el Honorable Concejo Deliberante; Programa Construir Memoria – Centro de Vinculación; Ministerio de Educación; Fondo Editorial de la Cámara de Diputados Provincial; y las municipalidades de Santa Lucía, Chimbas, Calingasta, Valle Fértil, Capital, Iglesia, Angaco, Pocito, San Martín, Sarmiento, y 25 de Mayo. Como así también bibliotecas populares de toda la provincia, fundaciones y asociaciones civiles. Mientras en la Sala Mario Pérez, subsuelo del complejo , habrán exposiciones y muestras artísticas durando ambos dias.









Música y espectáculos para el gran cierre





El sábado 3, el Escenario Central sumará música y espectáculos a la propuesta de la Feria. Desde las 15 comenzará la actividad con una Competencia de Free Style del programa “No es Joda”.





Desde las 18 pasarán por el escenario Fizz Rock, Eduardo de Cabrera, el Taller de Tango de la UNSJ, Los Guapos del Abasto, Red de Cultura en Movimiento y Jardín de Rock, con las bandas WHAT!? y CALAVERAS NEGRAS.





A las 20 se realizará el acto de cierre, con la participación de Amazonas, Circo Flama y La Pericana, y la elección de la Emprendedora Departamental del Sol. Luego llegará La Nota a las 20:45; OMEGA, a las 21:30; La Oveja Negra y los García, a las 22:30; y el cierre musical estará a cargo de Huaykil, desde las 23:30.









La 17° Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro propone así dos jornadas para encontrarse, aprender, debatir, crear y disfrutar, haciendo de La Superiora un espacio donde la literatura se cruza con la educación, la innovación, la producción, la tecnología y la música.