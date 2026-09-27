La Dirección Provincial de Vialidad busca restablecer el tránsito en la intersección con Chacabuco. La obra completará intervenciones previas en ese punto de Pocito.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, llamó a licitación para reconstruir el puente sobre Calle 6 (Ruta Provincial N.º 159) en su cruce con Calle Chacabuco (Ruta Provincial N.º 64), en Pocito. La intervención apunta a restablecer la circulación en ese sector, que hoy permanece interrumpida, y a completar las obras ejecutadas previamente en la misma intersección.

Según el informe oficial, la estructura presenta deterioro en la losa central de hormigón armado, asociado al incremento de las cargas de tránsito y al envejecimiento de sus componentes. Por esa situación, el paso vehicular quedó cortado en el sector. La obra quedará a cargo del Departamento Conservación de la Dirección Provincial de Vialidad.

Alcance técnico

El proyecto prevé la demolición de los sectores dañados y la reconstrucción de la losa de hormigón armado, además de tareas complementarias para recuperar las condiciones estructurales y de seguridad del puente. La estructura tiene aproximadamente 15 metros de longitud y 6,15 metros de ancho. La intervención deberá contemplar las instalaciones existentes en el área, incluidos los canales de riego que cruzan la calzada y una posible interferencia con una cañería de agua potable.

Antecedentes en la intersección

La nueva obra se ejecutará en el mismo cruce donde anteriormente Vialidad Provincial intervino sobre Calle Chacabuco. En ese sector se reconstruyó una alcantarilla de la red hídrica provincial ubicada al sur de Calle 6. Esa tarea fue coordinada con el Departamento de Hidráulica para reducir las interrupciones en el riego y restituir la circulación vehicular.

Impacto esperado

Con la reconstrucción del puente de Calle 6, el Gobierno provincial prevé completar las intervenciones necesarias para recuperar la conectividad en ese punto de Pocito. La obra tiene incidencia sobre la movilidad cotidiana y sobre las actividades productivas y el transporte de áridos de la zona. El próximo paso es la adjudicación y posterior inicio de los trabajos, una vez concluido el proceso licitatorio.