La actividad será este sábado a las 10 en el Parque de Mayo. La convocatoria incluirá juegos e información para promover el cuidado de la salud cerebral.

La Fundación Alzheimer San Juan, junto con profesionales de la Universidad Católica de Cuyo, convocó a la comunidad a participar de la 18.ª edición de la caminata nacional de concientización sobre el Alzheimer. La actividad se realizará este sábado 26 de septiembre desde las 10:00 en el Parque de Mayo, según informó la licenciada Luciana Vita en declaraciones radiales. La propuesta se inscribe en la conmemoración del Día Internacional del Alzheimer, celebrado el 21 de septiembre.

La convocatoria apunta a reunir a instituciones intermedias, agrupaciones de adultos mayores y clubes que trabajan en la promoción del bienestar y la estimulación cognitiva en la provincia. El formato incluye un recorrido simbólico a pie, además de juegos y actividades recreativas. Según Vita, el objetivo es ampliar la participación más allá de las personas que viven con demencia y sus familias.

Alcance comunitario Vita señaló que la iniciativa busca que la comunidad reciba información sobre cómo integrar a las personas mayores y a quienes viven con demencia en actividades culturales, sociales y físicas. En ese sentido, la caminata funciona como una instancia de difusión y de vínculo entre organizaciones sociales, profesionales y familiares. La propuesta combina un mensaje de concientización con acciones de participación abierta.

Prevención y hábitos La profesional también remarcó la importancia de incorporar hábitos de prevención desde edades tempranas para favorecer un envejecimiento saludable. En sus palabras, la fundación trabaja en difundir los factores que permiten que el cerebro envejezca de manera saludable durante toda la vida. Esa línea de trabajo, indicó, sostiene desde hace varios años el sentido de la caminata.

La actividad quedará abierta a toda la comunidad y se desarrollará en un espacio público de uso masivo, lo que facilita la participación de familias, adultos mayores y organizaciones vinculadas con la temática. La fecha y el horario ya fueron definidos por la organización, mientras que el eje de la jornada será la difusión de información y la promoción de hábitos de cuidado. La convocatoria se mantiene vigente para este sábado 26 de septiembre a las 10:00.