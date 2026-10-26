Este mediodía, desde el edificio municipal, Graciela de los Santos, actual Embajadora de las Personas Mayores de Jáchal 2026 y representante de la Unión Vecinal de Bella Vista, emprendió viaje hacia la ciudad de San Juan para participar de la elección provincial que se realizará este lunes en el Estadio Cerrado Aldo Cantoni.





Con entusiasmo y el acompañamiento de su comunidad, Graciela inició este nuevo desafío llevando la representación de todo el departamento en una instancia que busca destacar las historias de vida, la experiencia y el compromiso de las personas mayores de cada rincón de la provincia.





Desde Jáchal, Graciela de los Santos llevará consigo el orgullo de representar a su comunidad, compartiendo una historia marcada por el compromiso, la participación y los valores que identifican a las personas mayores del departamento.





La Municipalidad de Jáchal le desea el mayor de los éxitos en esta importante instancia provincial, convencida de que su participación constituye un valioso reconocimiento a las personas mayores que día a día continúan aportando experiencia, sabiduría y compromiso a la construcción de una sociedad más inclusiva y solidaria.