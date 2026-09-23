La Secretaría de Ambiente convocó a mayores de 18 años de San Juan para un certamen ligado al Festival de las Aves. Hay plazo hasta el 5 de octubre y premios para las dos primeras posiciones.

El Parque Provincial Presidente Sarmiento cumple 46 años este miércoles 23 de septiembre y, por ese aniversario, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable lanzó un concurso fotográfico en el marco del tercer Festival de las Aves. La convocatoria apunta a registrar el área protegida de Zonda y su vínculo con la observación y el cuidado de la biodiversidad. La iniciativa se inscribe en una agenda institucional que combina difusión ambiental, uso público del parque y actividades educativas.

La propuesta habilita a retratar paisajes, flora y fauna, o la relación entre visitantes e investigadores con el entorno natural. Podrán participar personas mayores de 18 años que residan en San Juan, en las categorías amateur y profesional. Cada participante podrá elegir una sola categoría y enviar hasta dos fotografías tomadas dentro del parque.

Las imágenes deberán remitirse hasta el 5 de octubre inclusive al correo [email protected], con el asunto «Concurso de Fotografía». El mensaje deberá incluir nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfono, categoría y temática elegida: paisaje, biodiversidad o interacción humana. Las fotografías deberán presentarse en formato JPG, con un peso de hasta 6 MB, sin marcas de agua ni contenido generado con inteligencia artificial.

Condiciones y selección

La organización admitirá ajustes básicos de brillo, contraste, color, exposición y recorte. Según la información difundida por la Secretaría, los resultados se anunciarán el 10 de octubre a través de sus redes sociales. Habrá premios para los dos primeros puestos de cada categoría y, además, los cinco mejores trabajos seleccionados de cada una se expondrán el sábado 17 de octubre durante el festival.

Uso público del parque

Ese mismo día también se entregarán los premios en el Parque Provincial Presidente Sarmiento. La reserva de usos múltiples está ubicada en el departamento de Zonda, a 20 kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan. El área incluye esteros y zonas anegadas que permiten el desarrollo de vegetación acuática y constituyen hábitat de una amplia diversidad biológica, en especial de aves.

De acuerdo con el texto difundido, los objetivos de su creación en 1980 fueron colaborar al equilibrio ecológico zonal, brindar un área de recreación y esparcimiento, promover el conocimiento de especies de flora y fauna con fines conservacionistas y posibilitar actividades recreativas. El festival prevé actividades recreativas, educativas y culturales para acercar a la ciudadanía a la observación y al cuidado de las aves, con una agenda que tendrá su próxima instancia pública el 17 de octubre.