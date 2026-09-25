Con el avance de las jornadas de calor en San Juan, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que controlará a las empresas de transporte para verificar que los choferes puedan usar el aire acondicionado en los colectivos de la Red Tulum. El planteo surgió tras reclamos de pasajeros de El Triunfo, que denunciaron viajar en unidades con los equipos apagados. La discusión quedó centrada en las condiciones de viaje y en la responsabilidad de las prestatarias sobre el funcionamiento de la refrigeración.

El secretario general de la UTA en la provincia, Héctor Maldonado, confirmó que el gremio ya tomó contacto con representantes de El Triunfo. Según explicó, desde la empresa se comprometieron a “solucionarlo a la brevedad”. Esa respuesta se produjo después de las quejas de usuarios que atribuyeron a la falta de refrigeración una merma en las condiciones de traslado durante los días de mayor temperatura.

Controles gremiales Maldonado sostuvo que la situación no sería aislada y la vinculó con una práctica que, según dijo, se repite al inicio de los períodos de calor. “Es una práctica habitual de casi todas las empresas para esta altura del año”, afirmó. En ese marco, señaló que algunas compañías desconectan los equipos de aire acondicionado o les retiran las correas para impedir que los choferes los enciendan, con el objetivo de reducir el consumo de combustible.

Antecedente y alcance La advertencia de la UTA introduce un conflicto operativo entre las empresas y el uso efectivo de los sistemas instalados en las unidades. Para los trabajadores, el punto es si cuentan con autorización real para activar la refrigeración; para los pasajeros, el impacto está en las condiciones de viaje durante las jornadas de calor. La organización gremial adelantó que realizará controles para constatar que la situación no se repita en otras unidades o prestatarias.

Próximos pasos Por ahora, el dato concreto es que el gremio anunció verificaciones sobre las empresas y que El Triunfo prometió una solución en el corto plazo. El seguimiento de ese compromiso quedará atado a lo que ocurra en los recorridos de los próximos días, cuando el aumento de las temperaturas vuelva a poner bajo observación el funcionamiento de los equipos de refrigeración en la Red Tulum.