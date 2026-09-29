A través de un programa de la Dirección de Personas con Discapacidad, esta institución jachallera recibió los elementos para incorporar al baño para el uso de personas con movilidad reducida o discapacidad motriz.

La Unión Vecinal de Niquivil, ubicada en el Lote Hogar 48, a más de 20 kilómetros de la ciudad de San José de Jáchal, es la primera institución de toda la provincia que recibió el kit de adaptación de baños por parte del programa que lleva adelante la Dirección de Personas con Discapacidad.





Este equipamiento incluye un inodoro alto para discapacidad; mochila de baño para colgar de porcelana; tapa/ asiento de inodoro para discapacidad; baranda rebatible para discapacidad; 2 barrales de seguridad ó pasamanos; lavamanos con ménsula y grifería para lavamanos para discapacidad.





Para la Unión Vecinal de Niquivil es un gran paso contar con este tipo material para incorporar en el cuerpo de sanitario con el que cuentan. “Es muy funcional poder equipar un baño con estos elementos ya que, si bien no contamos con un programa o actividades específicas dirigidas a personas con discapacidad, siempre estamos atentos a poder colaborar y fundamentalmente estamos comprometidos con la inclusión para que nadie quede fuera. De hecho, en nuestras instalaciones tenemos un salón de usos múltiples donde se practican diferentes deportes, también se hacen fiestas y eventos destinados a toda la comunidad y por supuesto vienen familias del distrito o de la zona que tienen integrantes con discapacidad. Ahora el baño que era exclusivo para uso de las personas con discapacidad tendrá todo lo necesario”, explicó Ramiro Vega, presidente de la entidad, quien destacó que este espacio de encuentro de la comunidad -que es la encargada de suministrar el agua potable a la población y de desarrollar diferentes propuestas sociales, culturales y deportivas- además de un jardín de infantes serán los únicos adaptados para personas con discapacidad en el lugar.





El programa Adaptación de Baños para Personas con Discapacidad fue lanzado este año como herramienta para derribar barreras arquitectónicas no sólo dentro del hogar sino también en espacios públicos y privados a los que las personas con discapacidad pueden acceder. Por eso contar con un baño con las adecuaciones básicas, resulta fundamental. De hecho, se estima que el 31,2% de la población con discapacidad de San Juan, tiene alguna discapacidad motora, que los obliga a realizar modificaciones en el lugar dónde viven para tener mayores comodidades y autonomía en sus rutinas, a la vez, que requieren de concurrir a instituciones que les ofrezcan mejor atención, servicios de calidad con accesibilidad y seguridad para moverse con sus elementos de apoyo.





Fundamentado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en diferentes normativas vigentes, es que se propuso dos líneas de acción para aplicar esta política pública: una para la adaptación de baños en viviendas particulares y otra para instituciones y espacios comunitarios para garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación. Según la línea que se requiera son los elementos que se incluye y los requisitos que se exigen. En el caso de las personas que lo solicitan deben tener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, en situación socioeconómica vulnerable y con alguna condición de discapacidad motora o movilidad reducida. Mientras que las instituciones u organizaciones que desarrollen acciones a favor de personas con discapacidad deben tener la personería jurídica vigente y presentar además el estatuto de la ONG, fotocopia de DNI de los integrantes de Comisión Directiva, constancia de CUIT, un plano de la propiedad y fotos actuales del baño de la institución.





A principios del mes de septiembre de este año, 24 personas recibieron kits para adaptar los sanitarios de sus viviendas. Fueron personas de diferentes edades, que viven en Rawson, Pocito, Chimbas, Zonda, Capital, Santa Lucía, Rivadavia, Albardón y Caucete y que no contaban con recursos para solventar el costo de este tipo de objetos que permiten adecuar las instalaciones a sus necesidades. A ellas, se suman 5 familias jachalleras que accedieron en la jornada de este martes 29 de septiembre, a estos elementos que permiten mejorar la accesibilidad domiciliaria y la calidad de vida de sus integrantes.



