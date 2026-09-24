La delegación de Jáchal registró 4.195 gestiones entre enero y agosto, según la Dirección del Registro Civil. La sede fue creada para inscripciones y documentos sin traslados a Capital.

La Delegación del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas que funciona en el Hospital San Roque de Jáchal acumuló 4.195 trámites entre enero y agosto de 2026, de acuerdo con el informe de la Dirección del Registro Civil al 22 de septiembre de 2026. La oficina, identificada como Oficina N.º 1357, mantiene atención para gestiones registrales e identificatorias de los habitantes del departamento. El dato confirma la consolidación de una sede creada para resolver trámites en el propio distrito, sin necesidad de traslado a la Capital.

La dependencia fue habilitada en abril de 2025 y comenzó a sistematizar sus registros en julio de 2025. Según el texto oficial, su puesta en marcha respondió a una necesidad vinculada con la nueva maternidad del hospital local, para que los niños nacidos allí pudieran obtener la inscripción inmediata y el primer DNI en el mismo lugar. En ese esquema, la oficina quedó asociada a gestiones de nacimiento, defunciones, documentos de identidad y pasaportes.

Descentralización administrativa La creación de la sede se enmarcó en una decisión política impulsada por el gobernador Marcelo Orrego, orientada a descentralizar servicios del Estado provincial, reducir tiempos de espera y acercar la atención a zonas alejadas del centro sanjuanino. El Gobierno provincial también la ubicó dentro de su plan de modernización administrativa, con el objetivo de optimizar la atención al ciudadano y brindar mayor agilidad en los trámites. En términos prácticos, la medida buscó evitar traslados a Capital para gestiones esenciales.

El balance de la oficina muestra que entre julio y diciembre de 2025 se realizaron 269 gestiones. En ese período se registraron 7 trámites de DNI 0 edad —documento nacional de identidad para recién nacidos—, 6 inscripciones tardías, 79 gestiones de DNI y pasaporte, y 177 copias expedidas. La actividad de ese tramo inicial fue la base sobre la que luego se amplió el volumen de atención durante 2026.

Mayor volumen en 2026 Entre enero y agosto de 2026, la oficina tramitó 161 DNI 0 edad, 186 DNI regulares, 38 DNI express, 10 pasaportes regulares y 6 pasaportes express. Además, emitió 3.767 copias expedidas y registró 27 trámites varios, entre rectificaciones, reposiciones, observados y cambio de género. El total del período alcanzó las 4.195 gestiones informadas por la Dirección del Registro Civil.

El crecimiento del movimiento administrativo en la sede jachallera deja como variable a seguir la continuidad de la demanda y la capacidad operativa de la oficina en los próximos meses. Con la maternidad del hospital como punto de apoyo y el registro ya consolidado desde 2025, la dependencia quedó instalada como canal local para documentos y actos civiles básicos en Jáchal.