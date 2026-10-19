La propuesta es gratuita y está dirigida a artistas sanjuaninos de distintos formatos. La versión elegida se presentará en el escenario oficial de la edición 2026.

La organización de la Fiesta Nacional del Sol 2026 abrió una convocatoria para que artistas de San Juan reinterpreten la canción oficial de la celebración, inspirada en la temática “San Juan, Parque Triásico”. La propuesta es gratuita y está dirigida a solistas, dúos, tríos, bandas, coros y otras agrupaciones musicales de la provincia. La versión seleccionada tendrá un lugar en el escenario oficial de la fiesta, prevista para los días 20, 21 y 22 de noviembre.

La obra fue creada íntegramente en San Juan junto al equipo de la Secretaría de Cultura. En la composición y producción participaron Lucio Flores, Martina Flores y Andrés Cantos, además de músicos y técnicos locales. Según la organización, el objetivo fue construir una propuesta de sonido acústico, fresco y natural, con identidad propia y apta para que otros intérpretes la lleven a distintos géneros.





Requisitos de participación

La convocatoria, denominada “Versiones de Canción Oficial FNS 2026”, admite tanto proyectos emergentes como consolidados. Las interpretaciones podrán incorporar ritmos, instrumentos y estilos diversos, pero deberán conservar elementos reconocibles de la versión original y respetar su letra y melodía. Cada proyecto podrá presentar una sola propuesta, y la inscripción será gratuita.

Para participar, será necesario grabar un video en formato horizontal, de entre uno y tres minutos o con la duración completa de la canción, publicarlo en Instagram y etiquetar a la cuenta oficial @fnsoloficial. También deberá incorporarse el hashtag #miversioncancionfns y mantener la cuenta pública durante el período establecido por la organización. A eso se suma el completado del formulario disponible en el sitio oficial www.fiestanacionaldelsol.com.

Selección y premio

Las versiones serán evaluadas por un jurado integrado por cinco especialistas, que definirá la propuesta ganadora. El premio consistirá en una presentación artística oficial durante la Fiesta Nacional del Sol 2026, en una edición que vuelve a vincular la programación cultural con la participación de músicos sanjuaninos. El cierre de la convocatoria y el cronograma de evaluación no fueron precisados en el material difundido.