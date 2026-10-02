La primera jornada tuvo presencia de escuelas, familias y visitantes en La Superiora. Este sábado la programación seguirá desde las 8 hasta la medianoche.

La Feria del Libro en Rawson comenzó con una convocatoria que, según la organización, se mantuvo alta aun con viento Zonda. En la primera jornada, las autoridades destacaron la presencia de escuelas, chicos y familias en los distintos espacios montados en el predio La Superiora.

Desde temprano, grupos de estudiantes y visitantes recorrieron los stands, participaron de actividades y se acercaron a las propuestas de editoriales, bibliotecas y escritores. La organización informó un balance positivo del arranque y señaló que la feria sumó también la participación de instituciones y áreas municipales con contenidos propios.

Entre las propuestas de esta edición se destacó la presencia de distintos departamentos de la provincia, con representantes de sus comunidades, escritores y actividades vinculadas con la cultura, las tradiciones y el turismo de cada lugar. Ese despliegue amplía el alcance del evento más allá de la venta de libros y lo ubica como un espacio de circulación cultural e institucional.

Agenda del sábado La actividad continuará durante todo el fin de semana y este sábado la feria abrirá desde las 8 y se extenderá hasta la medianoche. La programación prevista incluye nuevas propuestas para visitantes, escuelas y familias, con el objetivo de sostener el movimiento registrado en la primera jornada.

La organización invitó a recorrer los distintos espacios, conocer a los escritores y editoriales participantes y participar de la agenda prevista para la jornada. El dato a seguir será la respuesta del público durante el fin de semana, en especial en los horarios de mayor afluencia.