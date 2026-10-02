La Municipalidad de la Ciudad de San Juan intervino la plaza del Barrio Walter Melcher. Es la primera en usar material reciclado del programa La Ciudad Recicla.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan puso en valor la plaza del Barrio Walter Melcher, un espacio con más de 40 años de historia. La intervención incorporó bancos, basureros, un columpio doble, nueva iluminación con luminarias y farola helicoidal alta, además de champas y panes de césped. También se instaló un tótem iluminado con identidad.

Material reciclado

La obra se distingue por ser la primera plaza de la Ciudad en la que se utilizaron más de 250 ladrillos plásticos hechos con material reciclado de la campaña “La Ciudad Recicla”. Según la información difundida, esos ladrillos fueron colocados como cordones internos para facilitar el escurrimiento del agua. El dato ubica la intervención no solo como una mejora de equipamiento urbano, sino también como un uso concreto de residuos recuperados en una obra pública.

Mensaje institucional

La intendente Susana Laciar afirmó: “Hablar del Barrio Walter Melcher es hablar de memoria viva. Hoy volvemos a construir Ciudad en este mismo lugar, con plazas cuidadas, iluminadas, con juegos para nuestros chicos y bancos para compartir en familia”. La jefa comunal también sostuvo: “Reciclar no es solo separar residuos. Es darles una segunda oportunidad y transformar lo que parecía descarte en una obra para todos”. Las expresiones fueron difundidas por la propia gestión municipal y enmarcan la intervención como parte de la política local de recuperación de espacios públicos.

Alcance y precedente

El hecho relevante es que la plaza del Barrio Walter Melcher se convirtió en la primera de la Ciudad de San Juan en incorporar ladrillos plásticos reciclados dentro de su infraestructura. Ese antecedente puede ser tomado como referencia para futuras obras de similares características, en particular por el vínculo entre mantenimiento urbano y reutilización de materiales recuperados. La información oficial no precisó plazos de ejecución ni el monto destinado a la obra.