La cadena internacional avanzaría en negociaciones con la empresa que tendrá a su cargo el histórico establecimiento sanjuanino. El proyecto contempla renovar sus 101 habitaciones y modernizar integralmente las instalaciones.

El Gran Hotel Provincial, frente a la Plaza 25 de Mayo, podría sumar a Marriott International al proyecto de recuperación y explotación del establecimiento. La compañía estadounidense mantiene conversaciones con Austral Cuyo SRL, firma que obtuvo la concesión del inmueble por 20 años. Según trascendió, directivos de la cadena tienen previsto viajar a San Juan la próxima semana para reunirse con empresarios y funcionarios provinciales.

El objetivo de esos encuentros sería avanzar en una carta de intención, es decir, un documento preliminar que fija bases para una futura relación comercial. Por el momento no se informó un acuerdo definitivo ni se precisó qué marca del grupo podría utilizarse en el hotel. La eventual incorporación de una cadena de alcance internacional se vincula con la puesta en valor de un edificio ubicado en un punto central de la capital sanjuanina.

Proyecto de recuperación El establecimiento, también identificado históricamente como ex Nogaró, fue adjudicado a Austral Cuyo SRL en el proceso licitatorio para su concesión y explotación. La propuesta empresarial contempla una intervención integral para actualizar la infraestructura y mejorar los servicios. Entre los trabajos previstos figuran la renovación de las 101 habitaciones, la modernización de los espacios comunes y la puesta en valor de las áreas destinadas a gastronomía, reuniones y eventos.

La posibilidad de trabajar con Marriott International ya estaba mencionada en la licitación. Durante ese proceso, Austral Cuyo SRL incorporó documentación sobre contactos preliminares con la compañía estadounidense, antecedente que formó parte de su propuesta para hacerse cargo del inmueble. De concretarse las negociaciones, el hotel podría operar bajo estándares asociados a una red internacional, aunque todavía no se informó la modalidad del eventual acuerdo.

Alcance internacional Marriott International cuenta con más de 9.400 establecimientos distribuidos en aproximadamente 145 países y territorios. Su cartera supera las 30 marcas hoteleras e incluye nombres como Sheraton, The Ritz-Carlton, Westin, St. Regis, W Hotels, Courtyard y AC Hotels. En conjunto, su red internacional supera los 1,7 millones de habitaciones y abarca desde hoteles de lujo hasta opciones para viajes de negocios y estadías prolongadas.

La compañía fue fundada en 1927 en Estados Unidos por John Willard Marriott y Alice Sheets, y en 1957 ingresó al negocio hotelero con la apertura de un establecimiento en Virginia. Su expansión internacional se consolidó con el paso de los años y tomó mayor volumen en 2016, cuando adquirió Starwood Hotels & Resorts. La visita prevista de los directivos será un paso clave para definir si la negociación avanza hacia una asociación formal en el principal hotel de la capital sanjuanina.