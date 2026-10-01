La convocatoria municipal estará vigente del 1 al 8 de octubre. La elección se enmarca en la 65.ª Fiesta Nacional de la Tradición, prevista para noviembre.

La Municipalidad de Jáchal abrió la inscripción para las aspirantes a Paisana de la 65.ª Fiesta Nacional de la Tradición 2026, una convocatoria orientada a jóvenes que busquen representar la identidad, la cultura y las tradiciones del departamento. El trámite estará disponible del 1 al 8 de octubre y se realizará en la Oficina de Promoción Social. La inscripción forma parte de la organización previa de una de las celebraciones más relevantes del calendario cultural jachallero.

Las interesadas deberán presentarse en la dependencia municipal entre las 8:00 y las 12:30 para retirar el formulario correspondiente. En ese mismo momento recibirán la información sobre los requisitos, las bases y el reglamento de la convocatoria. El procedimiento administrativo define quiénes podrán participar de la selección y bajo qué condiciones, según la información difundida por el municipio.

Una fiesta con sede y agenda definida

La Fiesta Nacional de la Tradición se realizará en noviembre y tendrá actividades en la Plaza Departamental y en el Anfiteatro Buenaventura Luna. La convocatoria a Paisana se inscribe en ese esquema organizativo y apunta a completar la representación institucional de la celebración. Para Jáchal, el evento concentra una parte central de la agenda cultural y turística del departamento.

Desde el municipio invitaron a las interesadas a acercarse para informarse y sumarse a la nueva edición de la fiesta. La comunicación oficial no precisó la cantidad de cupos ni el cronograma completo de selección, por lo que esos datos seguirán pendientes hasta nuevas definiciones. La instancia de inscripción quedará abierta hasta el 8 de octubre.