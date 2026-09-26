El chico, de 3 años, fue derivado desde el Hospital César Aguilar al Rawson por la ubicación del aguijón en la garganta. Recibió el alta el mismo viernes.

Un niño sanjuanino de 3 años fue atendido este viernes 25 de septiembre en Caucete y luego derivado al Hospital Dr. Guillermo Rawson de la Capital, tras tragarse accidentalmente una abeja y quedar con el aguijón alojado en la garganta. El episodio obligó a una atención de mayor complejidad por la zona comprometida.

El pequeño fue llevado en primera instancia a la guardia del Hospital César Aguilar, donde los profesionales constataron la presencia del aguijón y evaluaron la situación clínica. Según el relato disponible, la ubicación del cuerpo extraño motivó el traslado urgente al centro de mayor complejidad de la provincia.

Derivación y procedimiento

En el Hospital Dr. Guillermo Rawson, el equipo médico intervino para retirar el cuerpo extraño. Para realizar el procedimiento de manera segura, el niño debió ser sedado antes de la extracción del aguijón alojado en la garganta. La intervención resolvió la emergencia sin que se informaran complicaciones posteriores.

Evolución favorable

Tras la atención, la evolución fue favorable y el niño quedó fuera de peligro. Permaneció bajo observación y recibió el alta médica durante ese mismo viernes, por lo que regresó a su casa junto a su familia. No trascendieron su identidad ni el barrio en el que reside.