El viento Zonda favoreció varios focos en San Juan, con los casos más graves en Alto de Sierra y Médano de Oro. Hubo animales muertos, personas asistidas y pérdidas en fincas y viviendas.

Una jornada marcada por el fuerte viento Zonda provocó varios incendios en San Juan, con los focos más graves en Alto de Sierra y en Médano de Oro, departamento Rawson. Vecinos y autoridades debieron intervenir de urgencia ante el avance de las llamas hacia fincas y viviendas, con pérdidas materiales, animales muertos y personas afectadas por el humo. La magnitud del episodio dejó expuesta la vulnerabilidad de zonas rurales y periurbanas frente a quemas en días de alerta.

En Alto de Sierra, el fuego comenzó cerca de las 15 horas y avanzó cerca de una bodega y varias construcciones. Un camión llegó a colaborar recién pasadas las 19 horas, mientras los propios pobladores intentaban contener las llamas con los recursos que tenían a mano. Por la densa humareda, una joven de aproximadamente 18 años tuvo que recibir asistencia médica tras descompensarse. El dato muestra la demora operativa en un contexto de propagación acelerada por el viento.

La zona más afectada se registró en Médano de Oro y los alrededores de Villa Navidad y El Medanito. Una de las familias damnificadas contó que las llamas arrasaron con animales domésticos, un burro, parrales y herramientas de trabajo.