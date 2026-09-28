La Sociedad de Chacareros Temporarios de Rawson informó pérdidas de hasta 100% en algunas zonas. El impacto podría reflejarse en menos oferta y precios más altos desde noviembre.

Las heladas tardías registradas en los últimos días dejaron daños en distintas zonas productivas de San Juan y encendieron la preocupación entre los productores de cara a la temporada primavera-verano. Según el relevamiento de la Sociedad de Chacareros Temporarios de Rawson, en algunos sectores las pérdidas llegaron al 100% en cultivos sembrados de manera temprana.

Impacto en zonas tempranas Sergio López, integrante de la entidad, señaló que el efecto se concentró en las áreas consideradas tempranas de la provincia. Dijo que las bajas temperaturas afectaron especialmente a zucchini, zapallito y tomate, además de otras variedades implantadas antes para adelantar la producción. “Ya ha impactado fuertemente, hay zonas muy afectadas, que son las tempranas nuestras”, afirmó.

Daño desigual López indicó que la magnitud no fue uniforme en todo el territorio productivo. Sostuvo que en algunos lugares “ha llegado al 100% de heladas”, mientras que en otros el perjuicio se ubicó entre el 30% y el 40%. También precisó que hubo sectores más cálidos que lograron conservar parte de la producción, aunque con menor volumen que el previsto inicialmente.

Menor oferta y precios El dirigente explicó que las consecuencias podrían notarse con más fuerza en noviembre, cuando suele comenzar el ingreso de productos tempranos al mercado. Anticipó que habrá menos disponibilidad de esos artículos y que eso puede sostener valores altos en góndola hasta que ingrese nueva producción, prevista para diciembre. Aclaró, además, que la calidad de lo que logre desarrollarse no estaría comprometida, sino la cantidad.

Relevamiento y asistencia La Sociedad de Chacareros Temporarios de Rawson ya realizó un relevamiento junto con la ingeniera de la entidad, que recorrió las zonas afectadas y tomó contacto con los productores. López sostuvo que el sector analiza gestionar algún tipo de asistencia, dado que el mercado no absorbería por sí solo el impacto económico. Recordó que en la temporada pasada, tras una caída de granizo en Posito y Médano, se acordó con el Gobierno provincial ayuda con maquinaria y elementos para recomenzar las tareas.

Antecedentes y próxima temporada El escenario se suma, según López, a una temporada otoño-invierno de bajo desempeño por el escaso consumo de artículos de hoja. El sector espera que la primavera y el verano permitan recuperar parte de lo perdido y sostener la actividad, en un contexto en el que algunos productores abandonaron la actividad por las dificultades acumuladas. La variable a seguir es si habrá asistencia provincial y cómo evoluciona la oferta local en las próximas semanas.