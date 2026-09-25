El caso ocurrió este viernes por la mañana en Valle Fértil . La Policía investiga el origen de los elementos y reserva la identidad del efectivo mencionado.

Un hallazgo registrado este viernes por la mañana frente al Cementerio Central de Valle Fértil quedó bajo investigación policial tras el aviso del sereno del lugar. Según la información disponible, el trabajador advirtió la presencia de elementos extraños en la vereda ubicada ante el ingreso principal y dio aviso a la comisaría local.

Cuando los efectivos llegaron al sitio, encontraron velas blancas con cintas negras, una sustancia que aparentaba ser sangre o carne molida y fotografías de un integrante de las fuerzas de seguridad del departamento. La intervención policial se concentró en relevar lo hallado y preservar la escena, mientras se intentaba determinar quién dejó esos elementos y con qué finalidad.

De acuerdo con los datos conocidos hasta el momento, los objetos podrían formar parte de un presunto “trabajo de magia negra” dirigido contra el servidor público. Esa interpretación, sin embargo, no fue confirmada oficialmente por las autoridades, por lo que por ahora se trata de una hipótesis y no de un hecho acreditado.

Reserva y alcance. El episodio generó repercusión dentro de la institución y entre vecinos de la comunidad, en un departamento donde la circulación de información suele ser inmediata por el tamaño reducido de la población. Las autoridades mantuvieron en reserva la identidad del integrante de las fuerzas de seguridad involucrado para evitar la exposición de terceros.

Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre quién habría colocado los elementos ni sobre las circunstancias en las que llegaron hasta la puerta del cementerio. La causa quedó abierta a la espera de nuevas medidas para establecer el origen de los objetos y si existió una maniobra dirigida contra una persona en particular.