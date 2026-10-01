Tras más de un mes internado por un accidente en la Ruta 40, continuará con controles del hospital Rawson. La familia espera definiciones sobre la prótesis craneal y su adjudicación.

Tras más de un mes de internación, Gonzalo Olmos recibió el alta y continuará la recuperación en su domicilio, luego del grave accidente que sufrió el 18 de agosto en la Ruta Nacional 40. El joven permanece bajo seguimiento del Hospital Rawson y con asistencia profesional en su casa.

La familia aguarda para este viernes novedades sobre la adjudicación de las prótesis que necesita para avanzar con el tratamiento. Según indicó Nahir Morales, esposa de Gonzalo, el presupuesto pasó de unos $65 millones a cerca de $100 millones, principalmente por la complejidad de la prótesis craneal. Esa diferencia refleja el peso económico de la rehabilitación y la necesidad de definir los pasos administrativos pendientes.

Seguimiento médico Morales explicó que el joven continúa con controles semanales y cuidados permanentes. “Él sigue con todos los cuidados del Hospital Rawson, tanto en su medicación como también hay un enfermero que viene a casa cada tanto. Los controles médicos siguen siendo semanales”, señaló. La continuidad de ese esquema será clave para sostener la evolución clínica fuera del ámbito de internación.

Prótesis y secuelas Uno de los puntos centrales del caso es la prótesis craneal 3D que necesita Gonzalo, un elemento de alta complejidad que debe ser fabricado en Buenos Aires. Morales afirmó que por el momento no hay respuesta de adjudicación y agregó: “Por el momento no hay respuesta de adjudicación, la situación se complica por los cambios de clima y no favorece en nada”. A esa lesión se suma otra en una de sus manos, donde tiene clavijas colocadas y los especialistas deberán definir el procedimiento definitivo para recuperar la mayor movilidad posible.

El accidente y la campaña solidaria El siniestro ocurrió cuando Gonzalo circulaba en moto por la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre las calles Centenario y Rodríguez. Por causas que son materia de investigación, perdió el control del rodado y cayó sobre la calzada, lo que le provocó una fractura de estallido de cráneo, múltiples contusiones y un politraumatismo grave. En paralelo, familiares y amigos sostienen una campaña solidaria para afrontar los gastos derivados de la situación, en un contexto en el que él era el principal sostén económico del hogar.

Quienes puedan colaborar pueden hacerlo mediante el alias Alexis.2ori, a nombre de Nair Ayelen Morales. La próxima referencia concreta a seguir será la definición sobre la adjudicación de la prótesis, prevista para este viernes.