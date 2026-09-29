La tercera edición de "Trenzando Voluntades" será este domingo en el Museo de la Historia Urbana. Habrá cortes en vivo y actividades gratuitas.

Fundamé realizará este domingo 4 la tercera edición de “Trenzando Voluntades”, una campaña destinada a reunir cabello para la confección de pelucas oncológicas. La actividad será de 16 a 20 en el Museo de la Historia Urbana y tendrá acceso gratuito.

La iniciativa apunta a abastecer el banco de pelucas de la fundación, que desde 2012 atendió a más de 1.800 mujeres, según informó Andrea Biasutti, voluntaria de la entidad, en diálogo con Radio Mil20. Actualmente, la organización dispone de unas 45 pelucas y otras se encuentran entregadas en comodato, es decir, prestadas para su uso sin transferencia definitiva.

Requisitos para donar

La convocatoria admite trenzas o colitas de caballo de aproximadamente 30 centímetros, incluso si el cabello está teñido o si tuvo algún tratamiento previo. Biasutti explicó que pueden donar personas de todas las edades y que el objetivo de la campaña es ampliar las posibilidades de colaboración para sostener la provisión de pelucas.

Durante la jornada habrá cortes de pelo en vivo a cargo de 14 peluqueros de San Juan. También se prevén propuestas artísticas y recreativas, con presentaciones de Pijama Party, un show de La Oveja Negra y una clase de ritmos urbanos dictada por Cari Palacio.

Inscripción y continuidad

Quienes quieran participar pueden sacar turno a través de la cuenta de Instagram @Trenzando Voluntades, donde figura un código QR para la inscripción. También podrán acercarse sin turno al museo o llevar una trenza ya cortada. La convocatoria incluye a clubes, colegios y otras instituciones, y las donaciones se reciben durante todo el año en la casita de Fundamé, los miércoles de 16 a 19, en el espacio donde funciona el banco de pelucas.