La asociación lanzó una campaña de prevención junto a talleres y comercios de motos. El foco está puesto en motociclistas, que concentran cerca del 45% de las víctimas.

En lo que va de 2026, la Asociación Familias del Dolor contabilizó 67 víctimas fatales por siniestros viales en San Juan, cinco más que las registradas durante todo 2025, cuando su relevamiento marcó 62 fallecidos.

El dato fue difundido por la organización en un contexto de preocupación por la evolución de la siniestralidad vial y por el peso de los motociclistas dentro de las estadísticas propias. Según ese registro, cerca del 45% de las víctimas fatales corresponde a usuarios de motovehículos, un segmento sobre el que la entidad decidió concentrar su próxima campaña de concientización.

Guillermo Chirino, referente de Familias del Dolor, explicó a Telesol que la iniciativa se desarrollará junto a talleres de motos, concesionarias y casas de repuestos. El objetivo, según señaló, es generar conciencia y promover conductas más seguras al conducir, en especial entre quienes usan motocicletas.

Campaña por el Día del Camino

La acción fue organizada de cara al Día del Camino, que se conmemora el próximo 5 de octubre. La asociación remarcó que su registro propio incluye también a personas que fallecen después de los 30 días posteriores a un siniestro, por lo que sus cifras pueden diferir de otros relevamientos oficiales. Esa diferencia metodológica explica que no siempre coincidan los totales entre distintas fuentes.

Temporada de mayor circulación

La preocupación de la entidad se vincula además con la llegada de la temporada de verano, período en el que históricamente aumenta la circulación de vehículos. En ese marco, la campaña busca anticiparse a un escenario de mayor exposición al riesgo vial y reforzar la prevención entre los motociclistas, que siguen siendo el grupo más afectado en el registro de la organización. El próximo hito será la puesta en marcha de la iniciativa junto a los comercios y talleres del sector.