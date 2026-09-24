La interrupción será durante cuatro horas en dos tramos de la arteria, donde se realizarán tareas de conservación de calzada. Recomiendan circular con precaución y utilizar vías alternativas.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que este jueves 24 de septiembre se realizará un corte temporal de tránsito en calle Alem, debido a trabajos de conservación de calzada incluidos en el Plan 50 Cuadras.

Las tareas se desarrollarán durante aproximadamente cuatro horas y afectarán ambos sentidos de circulación. Por este motivo, desde el municipio solicitaron a los conductores tomar las precauciones necesarias y optar por recorridos alternativos mientras duren las obras.

Uno de los sectores intervenidos será calle Alem entre avenida Libertador y Laprida, donde se llevará adelante la limpieza y el sellado de juntas.

En tanto, en el tramo comprendido entre Laprida y Rivadavia, los trabajos contemplarán la demolición, limpieza y posterior sellado de juntas.







Las tareas forman parte del Plan 50 Cuadras, mediante el cual la Ciudad de San Juan busca avanzar con obras destinadas a mejorar la infraestructura vial y las condiciones de circulación en diferentes sectores.

Desde el municipio remarcaron la importancia de circular con precaución, respetar las indicaciones y utilizar vías alternativas durante el período en que permanezca interrumpido el tránsito.