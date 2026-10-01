Este jueves 1 de octubre habrá nubosidad variable y viento del sur. La máxima llegará a 23°C y luego rotará al norte.

Este jueves 1 de octubre, San Juan tendrá una jornada con nubosidad variable, viento y temperaturas moderadas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo prevé una mínima de 13°C y una máxima de 23°C.

Durante la madrugada, el cielo estará parcialmente nublado y soplará viento del sector sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Ese escenario puede generar una sensación térmica más baja en las primeras horas del día, de acuerdo con la previsión oficial.

Por la mañana, el SMN anticipa cielo mayormente nublado y continuidad del viento sur, aunque con menor intensidad, en forma de brisa. Esa evolución mantiene el predominio de condiciones frescas en el inicio de la jornada.

Cambio de dirección Hacia la tarde, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado y una brisa proveniente del sector norte. En ese tramo del día, la temperatura se acercará a la máxima prevista de 23°C.

Fin de jornada Durante la noche, el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta rondar los 20°C. El dato a seguir será la intensidad del viento en las primeras horas, cuando se concentran las ráfagas más fuertes informadas por el organismo nacional.