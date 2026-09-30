Santiago Fernández admitió que estuvo mal grabar a una mujer con discapacidad en un supermercado de Capital. Dijo que recibió miles de mensajes de odio y evalúa alejarse de las redes.

Santiago Fernández, conocido en redes sociales como “El Niño Marta”, difundió un descargo después de la repercusión que generó un video grabado en un supermercado de Capital, donde aparece junto a otro joven mientras atacan verbalmente a una trabajadora con discapacidad. Las imágenes fueron registradas en el ingreso de la sucursal de Carrefour ubicada en avenida Libertador y General Acha, y luego circularon en redes sociales. El episodio derivó en críticas por el trato hacia la mujer y por la decisión de filmarla.

Según lo que trascendió, la trabajadora suele colaborar con los clientes acomodando changuitos y ayudando a cargar mercadería a cambio de propinas. En el video se escuchan insultos y expresiones despectivas vinculadas con su discapacidad, mientras la mujer se muestra molesta, se acerca a los jóvenes y arroja al piso el teléfono con el que estaban grabando. Fernández recupera el dispositivo y continúa filmando, y de acuerdo con las imágenes difundidas también le advierte que publicaría el video en redes para exponerla.

El descargo

Luego de la difusión del episodio, Fernández habló públicamente sobre lo ocurrido y reconoció que su accionar fue incorrecto. En un mensaje publicado en redes sostuvo: “Tengo la cabeza explotada, no sé qué pensar. Decidí dejar las redes, pero quiero seguir. Tomé conciencia de que sí hice las cosas mal, yo nunca supe que esta persona era especial. Pero bueno, me la mandé, ya está, y quería pedir disculpas”. La frase quedó asociada a una admisión de error por haber grabado a la trabajadora.

En el mismo descargo, el influencer afirmó que la mujer también lo habría molestado en otras ocasiones cuando iba a comprar al supermercado. “Realmente hice mal en grabarla, pero esta persona ya me venía molestando varias veces que yo iba a comprar al Carrefour, me trataba con odio”, expresó. Esa versión no modifica el hecho central difundido en las imágenes, pero sí forma parte de su explicación pública sobre el origen del conflicto.





Reacción y consecuencias

Fernández también se refirió a la cantidad de mensajes que recibió tras la viralización del video y pidió que cesaran las agresiones en su contra. “Quiero seguir mi vida normal, quiero que dejen el odio porque me han llegado miles de mensajes de odio y yo no merezco esto, es feo pasar bullying”, dijo. En paralelo, su descargo no pasó inadvertido entre seguidores y otros usuarios, que dejaron mensajes de rechazo en la publicación. Por el momento, el dato concreto que deja el episodio es que el propio Fernández reconoció el error, mientras continúa la repercusión pública del caso en redes sociales.