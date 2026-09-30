El gabinete psicológico del Cisem 911 registró un aumento de llamados vinculados a crisis psicológica y, en particular, a consultas por situaciones de suicidio. La información fue confirmada este miércoles por la coordinadora del área, Carina Balmaceda, quien señaló que la suba se observa durante todo el año. El dato resulta relevante porque involucra la respuesta del sistema de emergencia y la disponibilidad de recursos de contención en la provincia.

Balmaceda indicó que la primavera también suele asociarse a un repunte de comunicaciones. “Sí, ha habido un aumento de llamados y sobre todo esta época también marca un incremento de llamados”, explicó. Consultada por las causas, sostuvo que el fenómeno puede ser estacional y que no siempre responde a una condición de salud mental. “En general puede ser estacional, puede deberse no siempre a alguna condición de salud mental, pero sí en general suele deberse también a la época estacional del año”, afirmó. La funcionaria no precisó cifras comparativas del incremento.

Protocolo de atención El gabinete cuenta con cinco psicólogos que cubren guardias durante las 24 horas y los 365 días del año. Según explicó Balmaceda, el equipo interviene ante llamados por riesgo de suicidio y también frente a otras crisis, con el objetivo de orientar a la persona sobre los recursos de asistencia disponibles en la provincia. La atención puede activarse tanto por el llamado de quien atraviesa la situación como por el aviso de un tercero, como un familiar, vecino, amigo o compañero de trabajo.

El protocolo del 911 comienza con la toma de datos por parte de un operador telefónico civil, en especial la ubicación de la persona. Si se detecta una crisis, el caso se deriva al gabinete psicológico y, en simultáneo, se despacha un móvil policial al lugar. Mientras llega la policía, el psicólogo mantiene el contacto telefónico con la persona en riesgo. “La intervención tiene que ver sobre todo con permitir el desahogo, abrir el espacio de la escucha y brindar los recursos a dónde dirigirse hasta la llegada del móvil policial”, explicó Balmaceda.

El Cisem recibe entre 50 y 100 llamados diarios vinculados con este tipo de problemáticas, aunque esa cifra no corresponde únicamente a casos de suicidio. La coordinadora pidió usar la línea con responsabilidad y evitar bromas o llamados falsos, porque activan recursos policiales ante situaciones que luego no se confirman. La referencia es central para dimensionar la demanda sobre un servicio que opera de manera continua y que, según la funcionaria, también funciona como primera contención para vecinos que no saben a qué dispositivo acudir.

En ese marco, Balmaceda recordó que cualquier persona que atraviese una situación difícil, o que conozca a alguien en esa condición, puede comunicarse al 911 para recibir asistencia. El seguimiento de la demanda durante los próximos meses permitirá verificar si el aumento señalado en esta época se mantiene o si responde a una variación estacional, como planteó la coordinadora del gabinete psicológico.