La Municipalidad de la Ciudad de San Juan llevará adelante tareas de limpieza del lunes 16 al viernes 20 de noviembre, durante el turno mañana, en plazas, paseos, bulevares y espacios verdes del sector norte.

Especial para Diario El Zonda

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa el cronograma de limpieza de plazas y espacios verdes correspondiente al sector norte, previsto para la semana del 16 al 20 de noviembre, en turno mañana.

Las tareas se desarrollarán de acuerdo con la siguiente programación:

Lunes 16 de noviembre

Espacio verde de la Iglesia Espíritu Santo.

Espacio verde Consorcio Maipú.

Plaza Consorcio Libertador.

Espacio verde de calles San Luis y Pueyrredón.

Plaza Villa Yupanqui.

Plaza Villa Juan Jufré.

Bulevar de avenida Dr. Guillermo Rawson, desde San Lorenzo hasta Juan Jufré.

Martes 17 de noviembre

Bulevar de avenida Dr. Leandro Alem, desde avenida Libertador hasta Juan Jufré.

Plaza Carlos Alonso.

Plaza Barrio Fuva.

Espacios verdes de Paula A. de Sarmiento, desde avenida Libertador General San Martín hasta lateral de Circunvalación norte.

Miércoles 18 de noviembre

Plaza Barrio Bandera Argentina.

Plaza Barrio Frondizi.

Plaza Barrio UPCN.

Plaza Barrio Las Lilas.

Plaza Barrio Las Rosas.

Plaza Juventudes Argentinas, Barrio Corrientes.

Plaza Juan Pablo II, Barrio Misiones.

Gruta de calle Yapeyú.

Plaza Barrio Storni.

Plaza Barrio Dorrego.

Plaza Barrio Costa Canal II.

Jueves 19 de noviembre

Plaza 25 de Mayo.

Plaza Antonino Aberastain.

Plaza Martín Fierro.

Espacio verde del bulevar de avenida Córdoba, desde avenida Dr. Guillermo Rawson hasta Martín Güemes.

Viernes 20 de noviembre

Plaza Barrio Costa Canal I.

Espacio verde del Barrio Arturo Frondizi, detrás del Colegio Arturo Frondizi.