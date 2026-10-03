La Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) mantuvo una reunión con integrantes de la Comunidad Pinkanta, de la zona de las Lagunas de Guanacache, en el marco de las acciones que lleva adelante el Gobierno de San Juan ante las posibles consecuencias asociadas al fenómeno de El Niño.

Del encuentro participaron el jefe de Asesores del Gobierno de San Juan, Rodolfo Colombo; el director de Hidráulica, José María Ginestar; una representante del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); y referentes de la Comunidad Pinkanta. La presencia de esas áreas mostró que la agenda incluyó tanto la evaluación territorial como la dimensión institucional de la respuesta preventiva.

Evaluación de riesgo

Durante la jornada se analizó la situación de los territorios de las comunidades huarpes ubicados en el área de influencia de las Lagunas de Guanacache, especialmente ante eventuales crecidas vinculadas al cauce del río San Juan. También se abordaron medidas que pueden implementarse de manera anticipada para reducir riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta en la zona. El foco estuvo puesto en la prevención, en función de escenarios que podrían derivarse de las condiciones hidrológicas asociadas a El Niño.

Próxima reunión

Como resultado del encuentro, se acordó realizar en los próximos días una nueva reunión con representantes de las demás comunidades cercanas a las Lagunas de Guanacache. Esa instancia permitirá ampliar el relevamiento del área y avanzar en la definición de acciones conjuntas, de acuerdo con las características y necesidades de cada sector. El esquema de trabajo busca ordenar una respuesta coordinada entre organismos provinciales, municipios y comunidades.

La iniciativa forma parte del trabajo preventivo que desarrolla COPRE junto a organismos provinciales, municipios y comunidades, con el objetivo de anticipar situaciones de riesgo y articular las respuestas necesarias ante posibles contingencias. La continuidad del proceso quedará marcada por el próximo encuentro con otras comunidades de la zona.