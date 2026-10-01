El crédito financiará 50 kilómetros de la Ruta Nacional 40 en San Juan. La obra apunta a mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje.

El Directorio de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, aprobó un préstamo de 160 millones de dólares para San Juan destinado al Programa de Conectividad para la Integración Regional. El financiamiento permitirá convertir en autopista cerca de 50 kilómetros de la Ruta Nacional 40. Según el organismo, se trata del primer crédito que otorga a la provincia.

La intervención transformará dos tramos del corredor en una autopista de doble calzada, con dos carriles por sentido y separación física central. También prevé el control de accesos para ordenar el tránsito. El objetivo declarado es mejorar la seguridad vial, reducir los tiempos de viaje y bajar los costos del transporte de cargas y pasajeros.

Alcance técnico

Los trabajos incluirán intercambiadores a distinto nivel, pasos bajo nivel y colectoras para el tránsito local. Además, se sumarán banquinas pavimentadas, sistemas de drenaje, nueva señalización e iluminación LED. El programa también contempla capacitación para equipos provinciales en planificación de proyectos viales y estudios de logística sobre el corredor.

Desde CAF vincularon la inversión con el crecimiento de la actividad productiva en la provincia. El organismo indicó que entre 2004 y 2025 la minería sanjuanina creció 379% dentro del producto provincial y que en 2025 las exportaciones alcanzaron 1.757 millones de dólares. A eso sumó las inversiones del RIGI, Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, y el avance de la agroindustria, factores que incrementaron el tránsito sobre la ruta.

Impacto y ejecución

El tramo al sur de la ciudad de San Juan presenta, según el texto difundido, sectores deteriorados, capacidad limitada e intersecciones consideradas poco seguras. Por esa vía circulan a diario camiones, colectivos, transporte público, autos y motos. CAF estimó que la obra beneficiará de forma directa a 1,5 millones de personas en San Juan y Mendoza, y que otras 900.000 recibirán beneficios indirectos.

Durante la construcción se proyecta la creación de más de 4.000 empleos directos e indirectos. Una vez finalizada, las proyecciones oficiales hablan de una reducción del 35% en los tiempos de viaje y de un ahorro anual de 12 millones de dólares en costos de transporte. El programa será ejecutado por el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, con la Dirección Provincial de Vialidad a cargo de la ejecución técnica y la Dirección Nacional de Vialidad en tareas de supervisión.

Declaración oficial

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, sostuvo que la operación acompañará el proceso productivo de la provincia. También afirmó que la modernización de la Ruta 40 mejorará la seguridad vial, reducirá los costos logísticos y fortalecerá la conexión de la provincia con Chile y los mercados del Pacífico.