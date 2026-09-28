La renuncia de un integrante de la comisión directiva requiere un procedimiento para formalizar la vacante, designar un reemplazo y actualizar la información ante la IGPJ.

Cuando una autoridad de una asociación civil deja su cargo, la institución debe realizar una serie de pasos para formalizar la modificación de su comisión directiva.

La renuncia debe ser presentada por escrito y posteriormente tratada por la comisión directiva. Una vez aceptada, la entidad debe cubrir la vacante de acuerdo con las reglas establecidas en sus estatutos sociales.

El reemplazo permite mantener la integración de la comisión directiva y garantizar la continuidad de las funciones de la institución hasta la próxima Asamblea General Ordinaria.

La renuncia no termina el procedimiento

La presentación de una renuncia por parte de una autoridad no implica que la modificación quede formalizada automáticamente.

La asociación debe dejar constancia de la renuncia, aceptar la decisión y determinar quién ocupará el cargo vacante, de acuerdo con las disposiciones de su estatuto.

La nueva autoridad ejercerá el cargo por el tiempo que reste del mandato de la persona que renunció.

¿Qué debe hacer la comisión directiva?

Una vez recibida la renuncia, la asociación debe:

Registrar la presentación: conservar la nota de renuncia con constancia de recepción.

Tratar la renuncia: incorporar su aceptación al acta de comisión directiva correspondiente.

Cubrir la vacante: designar a la persona que ocupará el cargo según lo establecido en el estatuto.

Dejar constancia del reemplazo: registrar la nueva integración de la comisión directiva y la aceptación del cargo.

Informar la modificación: presentar la documentación ante la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ).



¿Qué documentación se necesita?

Para inscribir la modificación, la asociación debe presentar ante la IGPJ la nota de estilo dirigida al inspector o inspectora general, junto con la documentación que respalda la renuncia y el reemplazo.

También debe presentar la nota de renuncia con constancia de recepción, el acta de Asamblea General Ordinaria donde fueron electas las autoridades y su registro de asistencia.

A esto se suma el acta de comisión directiva y su registro de asistencia, donde se trató y aceptó la renuncia y se realizó el reemplazo conforme al estatuto.

La documentación debe incluir además el acta de aceptación y toma de posesión del nuevo cargo, que puede formar parte del acta de comisión directiva donde se realizó el reemplazo.

Los originales deben acompañar las copias para su certificación.

¿Dónde se registra el cambio?

La presentación se realiza de manera presencial en la Mesa de Entradas de la IGPJ, ubicada en Santa Fe 54 oeste, segundo piso, núcleo 2.

La atención es de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30. Para consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al 264 4936894 durante ese horario.

La inscripción permite que la IGPJ registre la nueva integración de la comisión directiva y que la asociación mantenga actualizada su situación institucional.