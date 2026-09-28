La Ciudad realizará cortes temporales de cuatro horas y tareas de demolición, limpieza y sellado de juntas en ambos sentidos de circulación.

Este martes 29 de septiembre, la municipalidad de la Ciudad de San Juan continuará con las intervenciones previstas en el marco del Plan 50 Cuadras.





Los trabajos se concentrarán en calle Alem, en dos tramos. El primero será entre avenida José Ignacio de la Roza y Mitre, donde se realizará un corte temporal de aproximadamente cuatro horas para ejecutar tareas de demolición, limpieza y sellado de juntas, en ambos sentidos.





La segunda intervención será entre Mitre y Santa Fe, también con un corte temporal de cuatro horas y las mismas tareas de mantenimiento y recuperación de la calzada.





Se solicita a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y considerar vías alternativas durante el desarrollo de los trabajos.