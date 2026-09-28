El intendente Matías Espejo presentó el proyecto que le dará al camping una pileta deportiva, una recreativa y una para los más chicos. Las obras, ya publicadas en el Boletín Oficial, se licitarán y tendrán un plazo de 90 días.

En una presentación realizada esta mañana en el predio donde se ejecutarán las obras, el Intendente Dr. Matías Espejo anunció oficialmente el inicio del proyecto de recuperación integral de la pileta municipal y las áreas complementarias del Camping El Vivero. Durante la conferencia, el mandatario departamental estuvo acompañado por funcionarios municipales y equipos técnicos.

La obra ya fue publicada en el Boletín Oficial, en el marco del Decreto N.º 380/26, dado que será licitada públicamente y tendrá un plazo de ejecución de 90 días corridos desde la puesta en vigencia del contrato.

El complejo contará finalmente con tres piletas, una de mayor profundidad destinada a la práctica deportiva de natación y disciplinas asociadas, una pileta recreativa de menor profundidad para uso familiar, y una tercera, de menor tamaño, pensada para los niños más pequeños.

Se explicó que se reutilizarán las instalaciones existentes que se encuentren en condiciones y se remodelarán aquellas deterioradas por el paso del tiempo. Además, se instalará un sistema integral de llenado y recuperación de agua para las tres piletas, con su correspondiente sala de máquinas.

La intervención incluye la modificación de la profundidad del fondo, pintura completa, nuevas escaleras de acceso y protecciones. También se construirá un cierre perimetral con portal de acceso principal y accesos de servicio, garantizando mayor seguridad y orden en el ingreso al predio.

El proyecto incorpora criterios de accesibilidad universal, eliminando barreras arquitectónicas y facilitando la circulación de todos los usuarios. Asimismo, se prevé la construcción de sanitarios, depósito, proveeduría y otras dependencias, que se integrarán por etapas al complejo.

En cuanto al entorno, se ejecutará una mejora estética y funcional de los alrededores, protegiendo el piso de piedra existente, reparando veredines perimetrales y acondicionando sectores de jardín. También se colocará iluminación externa y mobiliario urbano para distintos usos.

El Intendente Espejo destacó que esta obra “representa un paso fundamental para recuperar un espacio emblemático del departamento y ponerlo nuevamente al servicio de las familias, los deportistas y los visitantes”, consolidando un complejo moderno, seguro y accesible.