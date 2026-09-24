La distribuidora reforzó los recursos técnicos y dispuso personal y equipamiento adicional ante los posibles efectos de las fuertes ráfagas. También pidió a los vecinos que no se acerquen a cables caídos y recordó los canales para informar inconvenientes.

Ante la alerta meteorológica vigente para este jueves, Naturgy puso en marcha un operativo preventivo especial para responder ante posibles inconvenientes que el viento Zonda pueda generar en el servicio eléctrico.

La empresa explicó que el fenómeno, característico de San Juan, puede provocar daños sobre árboles, construcciones e instalaciones debido a la intensidad de sus ráfagas. Por este motivo, se dispuso un refuerzo de recursos para atender eventuales incidencias y avanzar con las reparaciones necesarias.

Como parte del operativo, las tareas habituales del personal quedarán suspendidas temporalmente y los equipos estarán destinados exclusivamente a la atención de posibles contingencias en las zonas alcanzadas por la alerta.

Desde Naturgy remarcaron además que la seguridad de los trabajadores es una prioridad durante el despliegue. En ese sentido, señalaron que cuando el viento supera los 40 kilómetros por hora no es seguro realizar trabajos en altura, utilizar escaleras o intervenir desde las canastillas de los vehículos.

Estas tareas serán retomadas cuando las condiciones meteorológicas permitan trabajar de manera segura.

La compañía también advirtió sobre los riesgos que puede generar el viento sobre la infraestructura eléctrica. La caída de ramas, árboles, postes u otros elementos puede provocar daños y dejar cables en el suelo.

Ante una situación de este tipo, recomendaron no acercarse ni manipular cables caídos y mantener distancia de cualquier instalación eléctrica que haya sufrido daños.

Para informar inconvenientes, los usuarios pueden comunicarse con la distribuidora a través de la Oficina Virtual o mediante la línea 0800 666 3637.