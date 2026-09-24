El concurso para ingresar al Poder Judicial de San Juan avanza en la Primera Circunscripción. La evaluación sigue hasta el 6 de octubre y la Segunda aún no comenzó.

A nueve días del inicio de la prueba de dactilografía para ingresar al Poder Judicial de San Juan, las fuentes del organismo informaron que, en promedio, se presenta a rendir el 55% de los aspirantes convocados y que aprueba alrededor del 60% de quienes asisten. El dato permite dimensionar el alcance de la primera instancia del concurso, que comenzó el 14 de septiembre y se desarrolla de manera escalonada. Este jueves, además, se suspendieron los exámenes previstos para el turno de siesta por el alerta meteorológico por viento Zonda.

La evaluación alcanza por ahora solo a los postulantes de la Primera Circunscripción Judicial, mientras que la Segunda Circunscripción, correspondiente a Jáchal e Iglesia, todavía no inició esa etapa. Según los datos difundidos por fuentes del Poder Judicial a TELESOL DIARIO, el universo total del concurso es de 12.293 inscriptos. De ese total, 11.518 corresponden a la Primera Circunscripción y 775 a la Segunda.

Alcance de la evaluación

Sobre la base de los porcentajes informados, de cada 100 personas convocadas asisten unas 55 y aproximadamente 33 terminan aprobando la prueba. Esa relación debe leerse únicamente sobre los inscriptos de la Primera Circunscripción, que son los que están siendo evaluados en esta instancia. La referencia es relevante porque el proceso aún no incorporó a los postulantes de Jáchal e Iglesia.

Suspensión por viento Zonda

La Corte de Justicia resolvió este jueves 24 de septiembre suspender los turnos vespertinos de dactilografía comprendidos entre las 14:15 y las 16:45. La medida respondió al alerta meteorológico por viento Zonda y alcanza a los aspirantes que debían presentarse en ese tramo horario. La reprogramación de esos turnos deberá ser comunicada por la autoridad judicial.

El proceso se desarrolla en la Sede Académica Judicial del Club Sirio Libanés, en Entre Ríos 33 Sur, Capital, donde los aspirantes son convocados por turnos. La instancia de evaluación continuará hasta el 6 de octubre, según el cronograma difundido por el Poder Judicial. Ese calendario y las eventuales reprogramaciones constituyen, por ahora, las variables a seguir en un concurso que todavía no completó su primera etapa.